¿‘Goleará’ la economía mexicana con el Mundial?

Faltan cinco días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde contendrán 48 selecciones en 104 partidos, destacando el juego inaugural en la Ciudad de México.

Por primera vez, México, Estados Unidos y Canadá organizarán el torneo más importante de futbol que congregará a millones de aficionados en los estadios y atraerá la atención de miles de millones de personas en todo el mundo.

El Mundial de Futbol impulsará el crecimiento turístico en los tres países de Norteamérica por arriba del 2 por ciento, según un reporte publicado esta semana en Madrid por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

La organización que representa a las principales empresas de la industria turística estima que la Copa Mundial de la FIFA tendrá un impacto directo en el PIB del sector de viajes y turismo del 2.4 por ciento en México, donde se jugarán 13 partidos.

En los otros dos países organizadores del evento, su impacto será del 2.1 por ciento en el caso de Estados Unidos y del 6.4 por ciento en el de Canadá.

La organización consideró que el Mundial representa una oportunidad única para que Norteamérica acelere el crecimiento turístico, fortalezca la conectividad y muestre la región a millones de viajeros en todo el mundo.

Apuntó que la Copa Mundial ofrece la posibilidad de capitalizar beneficios a largo plazo.

En otro informe reciente, el WTTC posicionó a México como el país con mejor desempeño turístico de Norteamérica en 2025, superando a Estados Unidos y Canadá en indicadores clave como el PIB turístico, el gasto de visitantes y las llegadas internacionales.

La investigación del Consejo, desarrollada en colaboración con Oxford Economics, resaltó que el PIB del sector de viajes y turismo en México creció 1.8 por ciento en 2025, por encima de Estados Unidos, donde aumentó la mitad, sólo 0.9 por ciento, y de Canadá, donde se incrementó 1.2 por ciento.

México también lideró la región en crecimiento del gasto de visitantes desde el extranjero y de las llegadas internacionales, frente a caídas registradas en ambos rubros tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Con ese contexto del impacto directo proyectado en el sector de viajes y turismo, la pregunta es qué tanto impulso generará la celebración de la Copa Mundial de Futbol en la actividad económica de México.

Además del turismo, el impacto provendrá principalmente de la inversión en obras y el gasto en consumo.

Hay varias estimaciones sobre el efecto del torneo mundialista en la economía mexicana.

Esta semana, analistas de Monex estimaron que la Copa de la FIFA podría imprimir un impulso adicional al PIB de México de entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales.

Su pronóstico de crecimiento económico para el país en 2026 se mantiene en 1.3 por ciento.

Otro caso es el de Banamex, cuyos economistas estiman que la participación de México en la organización del Mundial contribuirá al crecimiento del PIB en 2026 con 0.1 puntos porcentuales.

También prevén un crecimiento de la economía mexicana de 1.3 por ciento este año. De manera que, en ausencia de este evento, el avance sería de 1.2 por ciento.

En el equipo de Análisis Económico de Banorte anticipan efectos positivos asociados con los 13 partidos que se celebrarán en el país, principalmente a través de mayores flujos turísticos, consumo y proyectos de inversión en infraestructura y conectividad en las ciudades sede: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Los economistas de Banorte esperan que el torneo mundialista añada entre 0.4 y 0.6 puntos adicionales al crecimiento anual del PIB en 2026, que pronostican en 1.4 por ciento, recientemente revisado a la baja desde 1.8 por ciento.

Según sus cálculos, la mayor contribución provendrá del efecto combinado del consumo privado y el turismo, seguido de la inversión en múltiples obras, así como en trabajos de conectividad y movilidad en cada ciudad.

De todo lo anterior se anticipa que la Copa Mundial de Futbol dará un impulso adicional a la economía de México, que, sin embargo, no tendrá el efecto de un choque disruptivo para evitar el escenario de crecimiento moderado que se avizora para 2026.

Más bien, el efecto final sobre el crecimiento nacional será moderado y los beneficios estarán focalizados en las tres ciudades sede del país.