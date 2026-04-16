Masacre en Querétaro: Balacera en palenque clandestino deja 5 muertos y varios heridos en Corregidora

Imagen ilustrativa. Noche de terror en Querétaro: balacera en palenque deja muertos y heridos. (Cuartoscuro | Archivo)

En Querétaro se registró un ataque armado durante una pelea de gallos clandestina, que dejó un saldo preliminar de cinco personas sin vida y varios lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche de este miércoles 15 de abril de 2026 en un predio de la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, en dicho predio, adaptado de manera irregular como palenque, se encontraban reunidas varias personas que participaban como jugadores y espectadores de peleas de gallos clandestinas.

El predio, habilitado como palenque, es conocido por los vecinos como ‘La Cabaña’ y se ubica a pie de carretera del Libramiento Surponiente, en el municipio de Corregidora.

Discusión por apuestas habría originado la balacera

Se sabe que primero se desató una riña campal por una disputa relacionada con apuestas de dinero entre los jugadores, lo que escaló hasta el uso de armas de fuego.

Según testimonios, hombres armados ingresaron al palenque clandestino y dispararon contra varias de las personas que se encontraban en el lugar. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido tras la agresión.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

En minutos, arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Corregidora, paramédicos de Protección Civil, así como personal de corporaciones de seguridad estatal y federal.

A su llegada, los elementos localizaron a cuatro personas sin vida y a varios lesionados, a quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al Hospital General de Querétaro.

Otros heridos llegaron por sus propios medios a diferentes hospitales de la zona metropolitana.

El lugar del múltiple homicidio quedó acordonado por elementos policiales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro inició las diligencias para el levantamiento de indicios y el esclarecimiento de los hechos.

Peritos trabajaron en la identificación de los fallecidos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas; solo se informó que son hombres.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal establecieron un perímetro de seguridad y activaron un operativo de búsqueda de los agresores en vialidades colindantes. Hasta ahora no se reportan personas detenidas.

¿Qué dijo la Fiscalía de Querétaro de la balacera en Corregidora?

Este jueves, la Fiscalía General de Querétaro informó que inició una carpeta de investigación por los hechos registrados al interior de un inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, donde se registró un evento con saldo de cuatro personas sin vida y varias más lesionadas.

A través de un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que “posteriormente se confirmó el fallecimiento de una persona más en el hospital al que fue trasladada”.

La autoridad explicó que tras el ataque armado, “de manera inmediata, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito se constituyó en el lugar para desarrollar actos de investigación bajo conducción de esta Fiscalía, llevó a cabo el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y la integración de datos de prueba que permitan establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido”.

Añadió que las diligencias se realizan de forma exhaustiva y en sinergia, con el objetivo de avanzar de manera pronta y efectiva en la identificación de los responsables.

“La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos, a fin de llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables y la procuración de justicia.

“Se mantendrá informada a la ciudadanía conforme al avance de las investigaciones, en estricto apego al debido proceso”, señaló la autoridad ministerial.

Vecinos de la zona identificaron el sitio de la masacre como ‘La Cabaña’ y reportaron que desde hace tiempo se realizaban peleas de gallos clandestinas. También indicaron que en ocasiones las peleas eran amenizadas con bandas musicales.

Presuntamente, el palenque operaba sin permisos de las autoridades civiles y fuera de protocolos de vigilancia.