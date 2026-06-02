‘Lo pruebas y te vas a desmayar’: La receta del chef Herrera, de ‘MasterChef’, para hacer salsa de chiltepín

Si eres de los que van a armar la carnita asada durante el Mundial 2026 con amigos o familiares, el chef Adrián Herrera, juez de MasterChef 24/7, tiene la receta de una salsa de chiltepín para volver locos y ‘desmayar’ del asombro a tus invitados en la reunión.

El chiltepín es uno de los ingredientes más representativos de la cocina norteña del país. Este pequeño chile silvestre, conocido por su intenso picor, forma parte de la identidad gastronómica de varias regiones y es un acompañante ideal de carnes, mariscos y antojitos.

Además, este chile es considerado uno de los ancestros de los chiles cultivados actualmente, como el jalapeño, serrano, poblano o de árbol. Ha sido utilizado desde tiempos prehispánicos y mantiene un valor cultural, económico y culinario en diversas comunidades de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

¿Cómo es la receta de salsa de chiltepín del chef Adrián Herrera?

Durante una convivencia en MasterChef 24/7, el chef Adrián Herrera, quien dudó de que la tía de Yordi Rosado haya creado los molletes, compartió con los participantes una receta de salsa de chiltepín pensada para acompañar una carne asada y para chuparse los dedos.

La preparación destaca por su sencillez y por la combinación de ingredientes que potencian el sabor del chile. El chef explicó un proceso dividido en dos etapas que da como resultado una salsa intensa, equilibrada y con una textura cercana a un aderezo. Los ingredientes de la salsa son:

24 gramos de chiltepín

24 gramos de jengibre

60 gramos de ajo

70 gramos de cebolla

2 tazas de aceite vegetal

Todos estos ingredientes se colocan en un procesador o licuadora. La mezcla se trabaja hasta lograr una consistencia homogénea, donde el aceite emulsiona con el resto de los elementos y suaviza el picor del chile.

Una vez que se obtiene esta base, se reserva para integrarla después con la mezcla líquida. Este paso permite equilibrar los sabores y completar la salsa. La mezcla líquida contiene:

Vinagre

Jugo de limón

Sal

1/4 de taza de salsa de soya

El resultado es una salsa con notas picantes, ácidas y un sabor intenso y sabroso, pensada para acompañar carnes asadas, como arrachera, rib eye, costillas o cabrito.

¿Qué es el chile chiltepín?

El chiltepín es una variedad silvestre conocida científicamente como Capsicum annuum var. glabriusculum. Es considerado el chile silvestre más común en México y también recibe nombres como piquín, quipín o amashito, dependiendo de la región.

Se caracteriza por su tamaño pequeño y su forma redonda o ligeramente ovalada. Cuando madura, adquiere un color rojo brillante. A pesar de su tamaño, su nivel de picor es elevado y se distingue por ser intenso, pero de corta duración, lo que permite que su sabor no sature el paladar.

Este chile se distribuye en gran parte del territorio nacional, desde el norte hasta el sureste, con presencia en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y hasta la Península de Yucatán. Suele crecer de manera silvestre en zonas serranas y bajo la sombra de árboles, lo que lo diferencia de otros chiles cultivados.

Además de su valor culinario, el chiltepín representa una reserva genética importante para el desarrollo de otras variedades de chile, ya que conserva características naturales de resistencia y adaptación. También tiene relevancia económica para comunidades rurales que lo recolectan y comercializan.

Su importancia también se explica por su origen prehispánico. El chiltepín formaba parte de la alimentación de las culturas originarias de Mesoamérica, que ya utilizaban chiles silvestres para dar sabor a sus alimentos.

Con el paso del tiempo, estas variedades dieron origen a muchos de los chiles que hoy se cultivan y consumen en México, por lo que el chiltepín se mantiene como un vínculo directo con esa herencia gastronómica ancestral.

El chiltepín, considerado uno de los chiles más antiguos de México y con origen en la época prehispánica, es la base de la salsa que el chef Adrián Herrera propone para acompañar carnes y otros platillos. [Fotografía. Gobierno de México]

¿En qué platillos se puede utilizar el chile chiltepín?

El chiltepín se utiliza como complemento para potenciar el sabor de distintos alimentos. Por su picor intenso, suele emplearse en pequeñas cantidades, ya sea en salsa, molido o entero.

Carnes y asados

Arrachera

Rib eye

Costillas

Cabrito

Discada

Carne seca y machaca

Mariscos

Aguachile

Ceviche

Coctel de camarón

Pescado zarandeado

Camarones a la parrilla

Caldos y sopas

Menudo

Pozole

Caldo de res

Caldo de camarón

Antojitos mexicanos

Tacos

Burritos norteños

Gorditas

Quesadillas

Botanas

Cacahuates

Pepino

Jícama

Mango

Sin duda, este nuevo formato de MasterChef 24/7, además de mostrar cómo los participantes evitan semana tras semana el temido mandil negro, se convierte en una oportunidad para conocer las mejores recetas de los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, y descubrir nuevos sabores dentro de la cocina mexicana.