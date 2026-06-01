El menú que la chef Susana, tía de Roberto Palazuelos, preparó a la reina Isabel II: ‘Limpió el plato’

Susana, tía de Roberto Palazuelos, reconocida chef mexicana fue elegida para preparar un banquete especial para la reina Isabel II durante una de sus visitas oficiales a México y la comida causó que “se chupara los dedos’ al terminar.

La cocinera, conocida por promover la gastronomía nacional dentro y fuera del país, recordó recientemente cómo fue aquella experiencia que la llevó a servirle algunos de los platillos más representativos de la cocina mexicana a la monarca británica.

En una entrevista con Alberto Tavira para Cuna de Grillos, Susana reveló que la reacción de Isabel II al menú fue tan positiva que incluso “limpió el plato”.

Susana Palazuelos, tía de Roberto Palazuelos, cocinó para la reina Isabel II. (Créditos Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo fue el banquete que Susana Palazuelos organizó para la reina Isabel II?

La historia se remonta a 1983, cuando Isabel II realizó una visita a México y tuvo una escala en Acapulco, Guerrero, donde se organizó una recepción en el Museo Histórico Fuerte de San Diego, un lugar que, según recordó la chef, no estaba precisamente en las mejores condiciones.

Susana Palazuelos contó que recibió la invitación directamente del entonces presidente Miguel de la Madrid y que, desde el principio, buscó que el encuentro tuviera un escenario con valor histórico.

“Tiene que ser en un lugar histórico, estos eventos no se hacen así. entonces vinieron a Acapulco y aquí la conocí cuando salí de mi coche. Yo tenía 38 años. El fuerte en ese entonces era una ruina, estaba horrible”, contó para Beto Tavira.

Aunque el inmueble presentaba diversas carencias, la chef impulsó una serie de adecuaciones para transformarlo en un espacio digno de una visita real.

“Pusimos la mesa de honor, alrededor las demás mesas, me trajeron plantas cubrir los lugares feos e instalaron iluminación”.

La experta en gastronomía recuerda la llegada del Britannia, el famoso barco real británico, que apareció frente a las costas de Acapulco durante la estancia de la soberana.

¿Cuál fue el menú que Susana Palazuelos le preparó a la reina Isabel II?

Lejos de optar por una cocina internacional o por recetas europeas, la chef Susana Palazuelos decidió aprovechar la ocasión para mostrar la riqueza gastronómica de México. Su intención era presentar ingredientes y sabores poco comunes para los visitantes británicos, además de continuar con la labor de difusión culinaria que, asegura, ha realizado durante toda su carrera.

La propuesta comenzó con antojitos mexicanos tradicionales. Entre las opciones se encontraban picaditas, tacos dorados y quesadillas.

“¿Qué le di? picaditas, taquitos de pollo acompañados de guacamole, quesadillas de queso, sopa de flor de calabaza con rajas, una langosta preparada con una salsa que hacía mi mamá y una mayonesa de alcaparras con aceitunas", contó para Tavira.

La experiencia gastronómica continuó con platillos más refinados, entre ellos un huevo relleno con caviar y una ensalada acompañada de una piña silvestre proveniente de la sierra cercana a Acapulco.

Para cerrar la comida, la chef mexicana eligió una preparación elaborada con aquella piña regional, presentada en forma de sorbete. El postre estuvo acompañado por Grand Marnier, un licor francés elaborado con coñac y esencia destilada de naranja amarga.

La combinación conquistó a los asistentes y dejó una impresión tan favorable que, al finalizar el evento, la tía de Roberto Palazuelos recibió un reconocimiento especial de la delegación mexicana.

Cuando terminó, recibió felicitaciones de la delegación mexicana liderada por Miguel de la Madrid porque “Es el mejor banquete que se la ha servido a la reina Isabel en sus dos visitas a México, cuando acabó limpió el plato”.

En una publicación de Instagram, reveló que la integrante de la realeza británica también se “chupo los dedos”.

Reina Isabel II comió platillos tradicionales mexicanos preparados por la chef Susana Palazuelos. (Foto: EFE) (EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Quién es Susana Palazuelos, chef profesional y tía de Roberto Palazuelos?

Susana Palazuelos Rosenzweig es una reconocida chef, empresaria y promotora de la gastronomía mexicana originaria de Acapulco, Guerrero. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria se ha consolidado como una de las figuras más importantes del sector de banquetes y eventos en México, además de llevar la cocina nacional a festivales y encuentros gastronómicos en distintos países.

En 1977 fundó su empresa de banquetes, la cual se convirtió en una referencia para bodas y eventos de alto nivel en el puerto de Acapulco. Su trabajo la llevó a cocinar para presidentes de México, personalidades internacionales e incluso miembros de la realeza, entre ellos la reina Isabel II durante su visita a México en 1983.

Además de su faceta como chef, también es autora de libros de cocina y promotora de la cultura gastronómica mexicana en el extranjero.

Su nombre también es conocido por su vínculo familiar con Roberto Palazuelos, dueño de Tacos Papi. La chef es hermana del padre del actor y empresario, y durante su infancia asumió un papel fundamental en su crianza, razón por la cual el ‘Diamante Negro’ la considera una figura materna.