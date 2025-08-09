‘Me lastimó mucho’: Así es la relación de Roberto Palazuelos con su mamá, quien lo abandonó de niño

A pesar del abandono de su madre, Roberto Palazuelos creció con el cariño y apoyo de su tía la empresaria Susana Palazuelos. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

El actor Roberto Palazuelos es conocido por tener un estilo de vida lleno de lujos y comodidades; sin embargo, no todo ha sido fácil para el ‘Diamante Negro’, ya que durante su infancia sufrió el abandono de su madre.

Una situación que llevó a que la empresaria restaurantera Susana Palazuelos se hiciera cargo de él, brindándole todo el apoyo y cariño: “Ella es mi mamá”, aseguró sobre la dueña del restaurante Mario Canario en la serie Palazuelos Mi Rey.

El abandono de María Badeaux, nombre de la madre del actor, marcó la vida del dueño de Tacos Papi Tulum y aunque él intentó rehacer la relación con su mamá biológica, no dio el resultado que esperaba.

¿Por qué la mamá de Roberto Palazuelos lo abandonó?

María Badeaux y Roberto Palazuelos Rosensweig, papá del famoso, se conocieron en Acapulco, debido a que ella viajó a México con el objetivo de hacer una sesión de fotos; Roberto Palazuelos fue fruto de este amor.

Después del nacimiento del actor, su madre tomó la decisión de llevárselo a Estados Unidos sin el consentimiento de su papá: “Mamá me sustrajo y me llevó con un pasaporte americano”, explicó el ‘Diamante Negro’ en entrevista con TLNovelas.

En aquel momento, ‘El Tigre’ Palazuelos, como apodaban a su abuelo, era magistrado, por lo cual inmediatamente inició una averiguación previa por secuestro en contra de María Badeaux, a quien rastrearon hasta Estados Unidos.

“Cuando ella sabía que estaban sobres, se va a Nueva Orleans y me lleva. Después de un tiempo, mi abuelo logra averiguar, con un trabajo de inteligencia que le hace, dónde estaba”, recordó en una conversación con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Roberto Palazuelos fue secuestrado por su mamá cuando él era pequeño. (Foto: Cuartoscuro)

Fue así que una mañana su abuelo y su padre esperaron hasta que María abandonó el departamento para ingresar con engaños, sacar al modelo Roberto Palazuelos y regresarlo a México.

“A ella le abrieron una averiguación previa, mi abuelo era una persona muy poderosa en ese momento y ya no regresó jamás”, recordó Roberto Palazuelos en la entrevista con TLNovelas.

Desde ese momento, él vivió con su abuelo; sin embargo, ‘El Tigre’ Palazuelos fue asesinado en Acapulco cuando Roberto tenía 4 años, por lo cual él tuvo que ir a vivir con su papá a la Ciudad de México.

“De repente, cuando tenía un roce con mi papá, me acordaba de mi mamá y lloraba”, recordó sobre los momentos que pasó sin su madre el actor en la conversación con el ‘Burro’ Van Rankin.

¿Cómo fue el reencuentro de Roberto Palazuelos con su mamá?

Cuando el dueño del Hotel Diamante K cumplió 18 años sacó su pasaporte y viajó a Estados Unidos con la ilusión de reencontrarse con su mamá; sin embargo, él no sabía donde vivía.

“Del teléfono marqué a la operadora internacional de Estados Unidos, le cuento la historia, la conmuevo y me dice: ‘déjame checar a ver si la encuentro’”, recordó con TLNovelas.

La operadora le informó que su mamá vivía en Manhattan, Nueva York, pero no podía darle su teléfono, debido a que era información privada, pero se ofreció a marcarle por él y decirle que su hijo la estaba buscando.

“A los 15/ 20 minutos ring, ring, me daba un nervio contestar”, comentó, al responder escuchó la voz de su madre: “Me dice: ‘Hijo, Betito, soy tu mamá’. Yo no sabía si decirle mamá, yo no me atrevía, tampoco me atrevía a decirle señora”.

El encuentro que tuvo Roberto Palazuelos con su mamá lo hizo sentir muy mal e incluso poco después comenzó a drogarse. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

El dueño del restaurante Tacos Papi solo le respondió el saludo y comenzaron a platicar, además quedaron de verse en un parque; sin embargo, el encuentro no fue como él esperaba.

Roberto Palazuelos aseguró que él quería recibir amor de su madre, pero ella se sorprendió al ver que su hijo ya no era un niño, mostrándose fría y distante: “no hubo clic, no funcionó, al contrario, me lastimó mucho”.

La desilusión llevó a Roberto Palazuelos a acercarse a las drogas: “fue tan fuerte la impresión que comenzó mi adición (…) Yo tenía esa gran ilusión, de repente se derrumba y luego no había nada”.

El actor empezó a drogarse, y aunque lo hacía a escondidas, poco a poco aumentó las dosis. Una experiencia cercana con la muerte fue la que lo impulsó a desintoxicarse.

¿Cómo es la relación de Roberto Palazuelos y María Badeaux?

A pesar de lo ocurrido, el actor de Mirreyes vs. Godínez intentó continuar cerca de su madre: “perdoné a mi mamá, la vi y todo el rollo. La cosa iba bonito, iba tomando un buen rumbo.”, comentó. También llegó a presentarle a su hijo Roberto Palazuelos Jr.

“Quiero que conozcas a Robertito, que te lo ganes desde niño”, recuerda que le dijo; sin embargo, María continúo mostrándose fría, hasta que finalmente a causa de un problema, él decidió cortar toda relación con su madre biológica.

El actor indica que María decidió contar su historia a una revista en la cual habló mal de su abuelo y de su padre; además de su tía Susana Palazuelos, quien se hizo cargo del actor cuando ella lo abandonó.

Susana Palazuelos, tía de Roberto Palazuelos, asumió el rol de madre con el empresario y abogado. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Me dolió muchísimo y me hizo llorar dos días, me encerré, no hable con nadie”, recordó, y fue en ese momento cuando tomó la decisión de no permitir que ella lo lastimara más.

“Me dolió tanto que le hablé a mi media hermana y le dije: ‘dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí’, así fue”, comentó para TLNovelas.

Desde ese momento, el también político Roberto Palazuelos no volvió a tener contacto con ella: “No me interesa verla, mi mamá es mi tía Susana”, afirmó el actor, quien no recuperó la relación con su madre nuevamente.