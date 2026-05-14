Binance Pay acelera su expansión global y llevará pagos cripto con QR a más de 10 países en 2026

Binance Pay, la división de pagos del exchange de criptomonedas Binance, anunció una nueva etapa de crecimiento para su sistema de cobros mediante códigos QR, con el objetivo de operar en más de 10 países de Asia y América Latina antes del tercer trimestre de 2026. El anuncio se da luego de que la compañía alcanzara 40 millones de dólares en operaciones procesadas a través de QR en apenas un año desde el lanzamiento de esta solución, en mayo de 2025.

La estrategia busca impulsar el uso cotidiano de activos digitales aprovechando la infraestructura de pagos que ya funciona en distintos mercados. En vez de crear una red propia desde cero, Binance Pay se conecta a los sistemas nacionales de QR utilizados diariamente por millones de consumidores y comercios.

A través de este esquema, los usuarios pueden escanear códigos QR locales y liquidar compras con criptomonedas de forma inmediata y sin comisiones. Además, los establecimientos no necesitan incorporar nuevos dispositivos ni realizar procesos tecnológicos complejos, lo que facilita la adopción tanto para pequeños negocios como para cadenas comerciales.

Actualmente, la herramienta ya opera en seis países de Asia Pacífico y América Latina, regiones donde el avance de los pagos digitales mantiene un fuerte dinamismo. En particular, la firma destacó el desempeño de Latinoamérica, donde el volumen mensual de operaciones creció 76% entre marzo y abril de 2026, después de haber registrado un incremento de 42% entre febrero y marzo.

Binance Pay acelera expansión de pagos QR

Estos resultados pertenecen específicamente a la solución QR de Binance Pay, construida sobre la infraestructura global de la plataforma, que acumula más de 280 mil millones de dólares en transacciones históricas desde 2021.

Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Moneda Fiduciaria de Binance, explicó que uno de los objetivos centrales es transformar la percepción de las criptomonedas, tradicionalmente asociadas con inversión o trading.

“Durante años, las criptomonedas se percibieron principalmente como activos para mantener o intercambiar, más que como herramientas de uso diario. Los pagos QR pueden ayudar a cerrar esa brecha al conectar los activos digitales con métodos de pago que las personas ya utilizan todos los días”, señaló.

Los primeros patrones de consumo muestran que el servicio se utiliza principalmente para compras frecuentes y de bajo monto. En Asia, por ejemplo, el ticket promedio de los turistas que pagan con Binance Pay es menor a 10 dólares y se concentra en categorías como comida callejera, transporte y pequeños comercios.

En América Latina también predominan operaciones rutinarias en supermercados, farmacias y cadenas de comida rápida. Para la compañía, este comportamiento refleja que las criptomonedas comienzan a consolidarse como una alternativa funcional para pagos diarios y no solo para movimientos de alto valor o inversión.

La empresa considera que el potencial de crecimiento sigue siendo significativo. De acuerdo con sus estimaciones, el mercado global de pagos móviles mediante QR podría superar los 8 billones de dólares hacia 2029, impulsado por la expansión de las billeteras digitales y la creciente digitalización del consumo.

Binance Pay busca consolidarse como un puente entre el ecosistema cripto y el comercio tradicional, apoyándose en rapidez operativa, menores costos y una integración sencilla con sistemas ya establecidos.