Para el volado de los penales: ¿Dónde conseguir las monedas de Banxico conmemorativas del Mundial 2026?

Las monedas de metales finos que exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México presentan diseños distintos dependiendo del metal, oro o plata.

La euforia por el Mundial 2026 también llegará a tu bolsillo, pues el Banco de México (Banxico) anunció que ya se podrán adquirir las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo.

Se trata de 12 nuevas monedas conmemorativas bimetálicas de cuño corriente de 20 pesos, de oro de 25 pesos y de plata de 10 pesos.

“Las monedas acuñadas en oro y plata se pondrán a la venta al público en general en México a través de nuestros distribuidores autorizados, como son Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía, entre otros, a partir de la segunda quincena de mayo”, detalló el banco.

Nueve de dichas monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede del torneo. El resto de las piezas resaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

El Banco de México anunció que actualmente cuenta con una red de distribuidores que satisfacen la demanda de piezas y monedas mexicanas en metales preciosos tanto en el extranjero, como en el mercado local.

¿Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Los números telefónicos y direcciones de distribuidores a nivel nacional en donde se puede pedir información o adquirir las monedas mexicanas en metales preciosos, son los siguientes:

¿Qué se sabe de las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las nuevas monedas de 20 pesos son bimetálicas, su forma es dodecagonal, cuentan con un diámetro de 30 milímetros, pesan 12.67 gramos y están conformadas principalmente por cobre, pero también tiene aluminio, zinc y níquel.