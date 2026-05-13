Banxico lanza monedas conmemorativas del Mundial 2026; así son los nuevos diseños

Monedas del Mundial 2026 ya están en circulación; habrá piezas de oro, plata y 20 pesos. (Banxico)

A menos de un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Banco de México puso en circulación 12 monedas conmemorativas de este evento deportivo, organizado de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Detalló que nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede del torneo y el resto resaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

“Esta colección está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata), las cuales fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México”, puntualizó el banco central.

Por un lado, las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor de 20 pesos; mientras que las elaboradas con metales finos tienen forma circular. Las de 25 pesos son de oro y las de 10 pesos son de plata.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Además, indicó que las monedas bimetálicas tienen incorporado, en su anverso común, el Escudo Nacional con la leyenda: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, en el semicírculo superior. La moneda dedicada a la Ciudad de México muestra, a la izquierda, a un jugador de futbol con un balón y, a la derecha, al Ángel de la Independencia.

Así luce la moneda bimetálica conmemorativa por el Mundial 2026 de la Ciudad de México. (Banxico)

La dedicada a Guadalajara muestra a un jugador de futbol golpeando un balón del lado izquierdo y, a la derecha, la figura de la escultura de la Minerva de Guadalajara.

“Por su parte, la moneda dedicada a Monterrey presenta, en la parte inferior central, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del Paseo Santa Lucía; al fondo, el Cerro de la Silla; asimismo, se representa un balón de futbol impactando en una red”, señaló Banxico.

Así lucen las monedas bimetálicas conmemorativas por el Mundial 2026 de Guadalajara, Monterrey y México. (Banxico)

La cuarta moneda bimetálica de cuño corriente muestra, al centro y ligeramente cargado a la izquierda, un balón de futbol y un jaguar; arriba, como imagen latente, el contorno de la República Mexicana y, a la derecha, el logotipo oficial del evento deportivo y el microtexto “MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA”.

En tanto, las monedas de metales finos que exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México presentan diseños distintos según el metal, oro o plata.

Por un lado, las dedicadas a la Ciudad de México muestran, al centro, un ajolote y, arriba, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes sobre una línea doble con la palabra “MÉXICO” al centro.

Las de Guadalajara presentan, al centro, un jimador con una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda, un balón de futbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan. En el contorno superior aparece la leyenda: “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026”.

Y las de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol y, al fondo, el Cerro de la Silla.

Así lucen las monedas de oro conmemorativas por el Mundial 2026 de la CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Banxico)

Sobre la moneda de oro que representa a México, sostuvo que tiene en el centro, ligeramente cargado a la derecha, un balón de futbol con un jaguar; a la izquierda, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

Por último, “la moneda de plata que también honra a nuestro país muestra la pirámide de Chichén Itzá a la derecha junto con la cabeza de un jaguar y una mariposa monarca; a la izquierda, la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada y la ceca de la Casa de Moneda de México ‘M°’”, subrayó Banxico.