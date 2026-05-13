‘El Chapo’ súplica por séptima vez su repatriación a México: ¿Por qué no puede regresar al país?

Joaquín El Chapo Guzmán envió su septima carta al juez Brian Cogan en un intento de obtener su repatriación a México.

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a insistir ante la justicia de Estados Unidos en su intención de regresar a México.

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una nueva carta al juez federal Brian Cogan, responsable de dictarle cadena perpetua en 2019, en la que asegura que no existen razones legales para mantenerlo preso en territorio estadounidense.

Se trata de la séptima carta enviada en menos de un mes, en una estrategia con la que busca reabrir el debate sobre su situación jurídica y las condiciones en las que permanece encarcelado.

¿Qué dicen las cartas enviadas por El Chapo Guzmán?

En el documento, redactado el pasado 7 de mayo, Guzmán Loera sostiene que nunca cometió delitos contra ciudadanos o instituciones de Estados Unidos.

También acusa al gobierno mexicano de responsabilizarlo por hechos violentos ocurridos en el país.

La carta fue enviada desde la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde permanece bajo estrictas medidas de aislamiento desde hace varios años.

El narcotraficante también retomó reclamos relacionados con el proceso judicial que enfrentó en Nueva York.

Entre ellos, señaló supuestas dificultades para acceder a documentos vinculados con el juicio y restricciones para comunicarse con su equipo legal.

Parte de la misiva contiene frases confusas debido al limitado manejo del inglés por parte de Guzmán, aunque insiste en que no existieron pruebas suficientes para acreditar daños contra Estados Unidos.

El juez Brian Cogan ya había rechazado anteriormente solicitudes similares presentadas por Guzmán.

En una resolución reciente, el magistrado indicó que los argumentos expuestos carecen de fundamentos legales y no modifican la sentencia dictada hace seis años. Hasta ahora, las cartas enviadas por el exjefe criminal no han generado cambios en su situación penitenciaria ni en el proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense.

Suprema Corte le ‘cierra la puerta’ al Chapo Guzmán: No revisará su caso contra EU

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no admitir un amparo promovido por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el que buscaba denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades de Estados Unidos.

El máximo tribunal del país consideró que este recurso no procede, ya que el juicio de amparo en México solo puede aplicarse contra actos de autoridades nacionales, no extranjeras. Con esto, dejó firme la decisión de tribunales inferiores que ya habían rechazado la demanda del exlíder del Cártel de Sinaloa.