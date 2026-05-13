Edomex entra en modo Mundial y se declara listo para recibir a la afición del planeta

A solo un mes de que el mundo vuelva a vibrar con la máxima fiesta del futbol, el Estado de México afina los últimos detalles para convertirse en uno de los grandes protagonistas del ambiente mundialista con el proyecto ‘Estadio de México. Un Destino Futbolero’, una estrategia integral que busca recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros con infraestructura moderna, conectividad y experiencias turísticas de primer nivel.

Impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el plan transforma al territorio mexiquense en una auténtica extensión de la Copa del Mundo, con obras de movilidad, rehabilitación urbana y fortalecimiento turístico que permitirán a la afición disfrutar del torneo dentro y fuera de las canchas.

Como parte de esta preparación rumbo al Mundial, fueron reconstruidos 108 kilómetros del Periférico Norte, una de las principales arterias de conexión para quienes se trasladarán entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), terminal aérea que recibirá a distintas selecciones participantes en la justa internacional.

A la par, continúan los trabajos estratégicos en la Vialidad Mexiquense, Periférico Oriente y Avenida Central, con el objetivo de agilizar la movilidad y garantizar traslados más rápidos y seguros para turistas, aficionados y habitantes durante el torneo.

Las obras no solo responden a las exigencias de un evento global, también representan una mejora directa para las familias mexiquenses, ya que incluyen rescate de espacios públicos, modernización del alumbrado, nueva señalización, rehabilitación de puentes peatonales y recuperación de áreas verdes en distintos municipios.

En coordinación con el Gobierno de México, también quedaron concluidos proyectos clave para fortalecer la conectividad metropolitana, como el Tren Interurbano ‘El Insurgente’, que enlaza Toluca con el Metro de la Ciudad de México, y el Tren Suburbano que conecta Buenavista con el AIFA, dos rutas que serán fundamentales para la movilidad de visitantes durante la justa mundialista.

La estrategia ‘Estadio de México. Un Destino Futbolero’ también apuesta por convertir la pasión futbolera en una oportunidad económica y turística para las comunidades mexiquenses. Hoteles, restaurantes, mercados y comercios locales se preparan para recibir a miles de aficionados que buscarán vivir la experiencia del Mundial más allá de los estadios.

Los 12 Pueblos Mágicos del Estado de México —como Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Teotihuacán— así como los 25 Pueblos con Encanto, ofrecerán actividades culturales, gastronómicas y recreativas para mostrar al mundo la riqueza histórica y tradicional de la entidad.

Además, las y los visitantes podrán recorrer nueve rutas temáticas diseñadas para complementar la experiencia mundialista, entre ellas la Ruta Corazón Mexiquense, la Ruta Mariposa Monarca y la Ruta de la Fe y Espiritualidad, que permitirán descubrir distintas regiones del estado en medio de la fiebre futbolera que ya comienza a sentirse rumbo al silbatazo inicial.