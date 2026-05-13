Alcalde de Chignahuapan no la libró: Morena lo investigará por la lujosa fiesta de XV años de su hija

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, anunció que la Comisión de Honestidad y Justicia podría proceder de oficio contra el alcalde de Chignahuapan por no seguir el principio de austeridad.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, aseguró que a solicitud suya se inició un proceso contra el presidente municipal de Chignahupan, Puebla, Juan Rivera Trejo, por transgredir el principio de auteridad al organizar una ostentosa fiesta de XV años para su hija.

“Al presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, que recientemente conocimos de algun acto de frivolidad, inciamos a solicitud mía y con la comisión un proceso para el presidente municipal”, explicó la líder morenista.

La declaración sucedió durante una conferencia de prensa en la que Morena, el Partido Verde y del Trabajo ratificaron sus alianza para 2027, y luego de una pregunta de la prensa.

Montiel subrayó que debe prevalecer la honestidad y la austeridad en los perfiles de Morena.

“Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros, que esa no es la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a lo nuestro, que es estar con la gente”, añadió Montiel.

La misma petición la ha realizado en múltiples ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Festejo de XV años en exclusiva hacienda causa indignación en Chignahuapan

Los ostentosos XV años tuvieron lugar el sábado en la Hacienda de Atlamaxac, que cuenta con una iglesia propia, así como salones y jardines para eventos sociales.

En redes sociales, internautas cuestionaron al alcalde por el contraste entre la celebración de su hija y el estado que guarda el municipio, con carencias y afectaciones por las recientes lluvias.

Según el periodista Carlos Rocha, el gobierno municipal del edil llevó a cabo la pavimentación de los accesos al exclusivo recinto poco antes del festejo, lo que generó críticas contra el político.

Las imágenes y videos del cumpleaños muestran que la celebración tuvo lugar en medio de grandes arreglos de tela rosa que adornaban el techo y las paredes del recinto, así como árboles de cerezos.