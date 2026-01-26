‘Austeridad no es un acto simbólico’: Hugo Aguilar explica compra de camionetas de lujo para la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se comprometió a no usar e incluso a devolver las camionetas de lujo que fueron adquiridas para ministras y ministros.

El 22 de enero, el máximo tribunal del país confirmó la compra de una nueva flotilla de nueve camionetas para cada ministro, a unos cinco meses de que entrara en funciones la nueva Corte. La compra de estos vehículos de lujo, cada uno valuado en unos 1.7 millones de pesos, estuvo relacionada con motivos de seguridad y protección, según dijo en su momento la SCJN.

Sin embargo, ante la polémica, la Corte informó que los ministros acordaron no utilizar las camionetas y se intentará su devolución. En caso de que no se pueda, serán asignadas a personas juzgadoras que las necesiten por motivos de seguridad.

La Corte anunció una conferencia sobre la compra de las camionetas de lujo para ministros para este lunes a las 9:00 horas.

Hugo Aguilar explica la compra de camionetas blindadas

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, apuntó al inicio de su discurso este lunes que “la austeridad no es un acto simbólico”, y explicó que se buscará un equilibrio entre la austeridad y la seguridad de los ministros.

Aguilar dijo que los ministros entienden que la seguridad no implica lujos y que se busca cambiar la manera en la que se sirve al pueblo.

Asimismo, explicó que se ha iniciado con un proceso para desincorporar las camionetas blindadas.

Según explicó el ministro presidente, desde agosto de 2010 se decidió que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad debido a sus responsabilidades, incluyendo el uso de autos blindados. Hasta 2025 se han adquirido unos 43 vehículos blindados, de los cuales recibieron solo 39 vehículos cuando la nueva Corte tomó funciones hace unos meses.

“Cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración (…) Y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el Pleno que como parte de su haber de retiro podían llevarse los vehículos que tenían asignados", puntualizó en la conferencia de este lunes.