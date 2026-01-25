Semana de ‘terror’ para el narco: ¿Qué líderes fueron detenidos y extraditados por Omar García Harfuch?

Entre los narcotraficantes enviados a EU se encontraban líderes regionales, operadores financieros, jefes logísticos y sicarios vinculados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo. [Fotografía. SSPC]

Esta semana fue de ‘terror’ para varios operadores del narcotráfico en México, debido a que las autoridades de seguridad mexicanas concretaron el traslado de 37 narcotraficantes a Estados Unidos y realizaron detenciones estratégicas contra figuras clave de distintas agrupaciones del crimen organizado.

Los operativos, ejecutados entre el 19 y el 25 de enero, incluyeron la captura de varios integrantes relevantes de organizaciones delictivas que operaban principalmente en Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas.

De manera paralela, se concretó la tercera entrega masiva de narcotraficantes a Estados Unidos. En total, 92 personas han sido trasladadas en poco menos de un año.

Entre los narcotraficantes enviados se encontraban líderes regionales, operadores financieros, jefes logísticos y sicarios vinculados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y el Cártel de los Beltrán Leyva, así como células remanentes de ‘Los Zetas’.

Los cargos que enfrentarán en cortes de Estados Unidos incluyen conspiración para traficar cocaína, fentanilo y metanfetamina, delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de armas y, en casos específicos, homicidio.

Entre los nombres con mayor peso que fueron trasladados a Estados Unidos se encuentran:

Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de la Silla’. Operador histórico ligado al Cártel de los Beltrán Leyva, con cargos en EU por tráfico de cocaína, conspiración y lavado de dinero.

Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’ . Identificado como jefe regional del Cártel del Noreste.

. Identificado como jefe regional del Cártel del Noreste. Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta 1’. Mando operativo de Los Delta, brazo armado vinculado al CJNG.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias ‘Payo Zurita’ . Operador logístico relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

. Operador logístico relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias ‘El Cubano’. Operador del Cártel de Sinaloa, detenido días antes del traslado.

¿Qué narcotraficantes importantes fueron capturados en la semana?

Además del traslado masivo, fuerzas de seguridad en México, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron capturas relevantes de presuntos integrantes del narcotráfico.

Iván Valerio, alias ‘El Mantecas’, del Cártel de los Beltrán Leyva

Una de las capturas más significativas fue la de Iván Valerio, alias ‘El Mantecas’, detenido el 19 de enero en una zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo conjunto de fuerzas federales. Las autoridades lo identifican como jefe de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.

En la acción fueron aseguradas armas, municiones y material presuntamente utilizado para la producción de drogas sintéticas, además de la detención de otros integrantes de su célula criminal.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, líder de ‘Los Blancos de Troya’

A mitad de semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó el arresto de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, quien fue detenido en el municipio de Buenavista, Michoacán. Las autoridades señalan como líder del grupo criminal ‘Los Blancos de Troya’.

De acuerdo con las investigaciones, ‘El Botox’ estaba vinculado con una red de extorsión en la región de Tierra Caliente y es identificado como presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

Tras su captura, ‘El Botox’ fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como el penal del ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, donde fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

José Ignacio ‘Nacho Vega’, operador financiero del CNG

El 20 de enero, autoridades federales informaron del arresto de José Ignacio ‘Nacho Vega’ en Tamaulipas, durante un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de fuerzas federales. Las autoridades lo identificaron como operador financiero del Cártel del Golfo.

Durante la detención se aseguraron armas y municiones. ‘Nacho Vega’ cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El exatleta olímpico Ryan James Wedding

El pasado 23 de enero se dio a conocer el arresto de Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de convertirse en un narcotraficante internacional con vínculos al Cártel de Sinaloa. Tras su captura, fue trasladado a Estados Unidos bajo custodia del FBI para enfrentar cargos federales.

Las autoridades estadounidenses informaron que el exatleta se entregó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México, tras negociaciones entre funcionarios de ambos países.

James Wedding figuraba en la lista de los “10 fugitivos más buscados” del FBI, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.