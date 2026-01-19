Iván Archivaldo sufre otra baja tras la detención de ‘El Mantecas’, objetivo prioritario

Este domingo 18 de enero de 2026 fue detenido Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, señalado como presunto objetivo prioritario en la región que estaría ligado al Cártel de Sinaloa.

Un informe filtrado en los Guacamaya Leaks, identificado como, “Caso Zarigüeya”, señala a Iván Valerio Sainz Salazar como operador del Cártel de Sinaloa y enlace directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito.

De acuerdo con información del Ejército Mexicano, la detención ocurrió esta mañana, luego de un operativo militar entre las 4:00 y las 6:00 horas en los poblados de La Noria de Abajo y la Noria de Arriba, en la sierra del municipio de Mocorito, que limita con el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Vigilan por tierra y aire al ‘Mantecas’

Las acciones se realizaron por tierra y aire en las que participaron efectivos del Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional. Se utilizó un helicóptero artillado que disparó desde el aire ráfagas contra el grupo criminal del “El Mantecas”

La detención fue confirmada con la ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones esta mañana de domingo.

“El Mantecas” tenía de aliados a funcionarios

El documento señala que Valerio mantenía contacto cercano con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En los informes se detalla que “El Mantecas” tenía un contacto directo “al lado de Cristóbal Castañeda Camarillo”, quien fue secretario de Seguridad Pública tanto en el gobierno de Quirino Ordaz

El Caso Zarigüeya recoge comunicaciones intervenidas en las que Valerio Sainz advierte sobre movimientos y estrategias del cártel en respuesta a operativos de seguridad.