¿Es el fin de ‘Los Chapitos’? Sus principales operadores colaboran con EU o ya están muertos

Hermanos de Iván Archivaldo Guzmán y otros operadores de 'Los Chapitos' ya colaboran con autoridades de EU o han sido abatidos.

Una balacera en el restaurante Luau, ubicado en la Zona Rosa, dejó un saldo de un hombre muerto y uno más herido. Pese a que el ataque ocurrió a más de 1300 kilómetros de Sinaloa, el saldo de la agresión pone en jaque a ‘Los Chapitos’, que perdieron a uno de sus principales operadores.

De acuerdo con la identificación de las víctimas de la balacera en el restaurante Luau, el hombre que murió fue identificado como Óscar Ruiz Domínguez, aunque se trata en realidad de Oscar Noé Medina, alias ‘Panu’, brazo derecho de Iván Archivaldo Guzmán quien está prófugo de la justicia.

Tras el asesinato del ‘Panu’, todos los principales colaboradores de ‘Los Chapitos’ están muertos o ya colaboran con Estados Unidos.

¿Qué operadores de ‘Los Chapitos’ ‘trabajan’ con la autoridades de EU?

Nestor Pérez Salas, ‘El Nini’, jefe de sicarios de ‘Los Chapitos’, se encuentra detenido en Nueva York, en la misma cárcel que Genaro García Luna.

Desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, ‘El Nini’ negocia una posible colaboración con Washington desde hace más de medio año.

Nestor Isidro Pérez, alias 'El Nini', está preso en EU en la misma cárcel que Genaro García Luna.

La justicia de Nueva York acusa al ‘Nini’ de conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetamina, represalias contra testigos y posesión de ametralladoras y dispositivos destruidos.

Con la detención de José Ángel Cannobbio Insunza, ‘El Güerito’, en la Colonia Las Quintas, de Culiacán, los hijos del ‘Chapo’ Guzmán se quedaron sin otro de sus operadores principales.

“El Güerito” y su hermano Jorge encabezaban una célula llamada “Los Güeritos” o “Los Brontos”, al servicio de Los Chapitos, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Aunque no figura entre los objetivos prioritarios de las autoridades de Estados Unidos, “El Güerito” Canobbio fue señalado en 2017 y 2018 en mensajes dirigidos a medios nacionales como ligado a Los Chapitos.

¿Qué operadores de ‘Los Chapitos’ están muertos?

A finales de mayo pasado, Jorge Humberto Figueroa, ‘La Perris’, fue abatido en Sinaloa durante un enfrentamiento con fuerzas federal ocurrido en Navolato.

Dentro de la organización del Cártel de Sinaloa, ‘La Perris’ era considerado como el sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’.

Autoridades de EU ofrecían una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su captura.

La lista creció la noche del domingo 21 de diciembre, luego de que dos hombres ingresaron al restaurante Luau, en la Zona Rosa de CDMX, y abrieron fuego contra ‘Panu’.

Joaquín Guzmán Loópez, ‘El Güero”, y Ovidio Guzmán se declararon culpables en EU

Dos de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se declararon culpables en los últimos seis meses.

Apenas el 1 de diciembre pasado, Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” se declaró culpable de los delitos de narcotráfico ante un fiscal de EU.

También reconoció ser el autor intelectual del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López admitió ser responsable del plan para secuestrar a Ismael 'El Mayo' Zambada. (AP)

Guzmán López, alias ‘El Güero’, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Casi medio año antes, Ovidio Guzmán también se declaró culpable en EU de 4 de los 12 cargos que le achacan.

‘El Ratón’ reconoció su culpabilidad de los delitos de:

Tráfico de drogas,

Lavado de dinero,

Delincuencia organizada, y

Uso ilegal de armas de fuego.

Estados Unidos celebró la declaración de culpabilidad de dos de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán. “Dos (Chapitos) menos. Nos faltan dos”, sentenció el Departamento de Justicia.