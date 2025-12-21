Balacera en la Zona Rosa: Matan a un hombre en restaurante de comida china

Sicarios irrumpieron la noche de este domingo en un restaurante de comida china de la Zona Rosa de la Ciudad de México y dispararon contra tres personas que cenaban en el lugar, una de las cuales murió y otra resultó herida. Por estos hechos no hay personas detenidas hasta el momento.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió la noche de este domingo cuando dos sujetos ingresaron al restaurante Luaú, ubicado en la calle Niza, esquina con Hamburgo, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los sujetos sacaron de entre sus ropas armas de fuego y se dirigieron hasta donde estaban los tres comensales, una mujer y dos hombres.

Al tener a la vista a sus víctimas comenzaron la agresión directa. Tras disparar en repetidas ocasiones, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Personal del lugar dio parte a las autoridades, quienes llegaron al restaurante, acordonaron la zona y gestionaron el traslado de la persona herida a un hospital para su atención especializada.

Asimismo, se dio intervención al agente del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones del caso. Tanto la Fiscalía como la policía capitalina implementaron un dispositivo de seguridad en la zona.

Como parte de las indagatorias se revisan las cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas. De hecho, ya se solicitó al establecimiento los videos de circuito cerrado para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Detienen a dos colombianos por extorsión

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos colombianos señalados como posibles responsables de exigir dinero en efectivo a una mujer a cambio de no atentar contra su integridad física, en calles de la alcaldía Milpa Alta.

Los hechos se suscitaron mientras los oficiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Barrio Cruztitla, cuando fueron informados que en los callejones Fray Pedro De Gante y Allende, una ciudadana pedía apoyo.

En el sitio, se entrevistaron con una mujer de 58 años, quien señaló a dos sujetos que se encontraban metros adelante, como quienes le exigieron dinero en efectivo para no atentar contra su integridad física.

Al notar la presencia de los uniformados, los dos hombres intentaron huir en una motocicleta de color negro con verde, pero fueron interceptados inmediatamente y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva.

Resultado de lo anterior, les aseguraron tres teléfonos celulares, 20 tarjetas de cartón con diferentes nombres y dinero en efectivo, que la afectada reconoció como la cantidad que les entregó.

Con información de Quadratin