Balacera en la colonia Cuauhtémoc: Sujeto dispara contra policías; hay 4 detenidos y un herido

Esto sabemos de la balacera en la Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Una balacera se registró en la colonia Cuauhtémoc, ubicada en CDMX, durante la mañana de este jueves 18 de diciembre, en un operativo de combate al delito de extorsión encabezado por personal de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con información de Pablo Vázquez Camacho, los hechos ocurrieron en la calle Río Ebro, donde un sujeto abrió fuego contra los elementos policiacos. Ante el riesgo a su integridad, los uniformados repelieron la agresión.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y serán presentadas ante las autoridades ministeriales correspondientes. Asimismo, un oficial resultó lesionado durante el intercambio de disparos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las acciones de seguridad continúan en la zona como parte del operativo contra la extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc.

