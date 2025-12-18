‘Inicia el día y ya están con su relajo’: Líneas 3 y 7 del Metro de CDMX, con retrasos de 10 minutos

Al menos tres líneas del Metro CDMX registran retrasos importantes este jueves 18 de diciembre.

“¿Por qué si apenas inicia el día ya están con su relajo en la Línea 3?“, es la queja de los usuarios del Metro CDMX este jueves 18 de diciembre.

A través de redes sociales, los pasajeros compartieron fotos de los trenes detenidos en estaciones de la ‘Línea verde’.

“Pero si vamos comenzando el día, cómo es posible que nos hagas esto tío metro. Cada día estamos peor“, insistió otra persona.

De acuerdo con los testimonios de los usuarios, en la Línea 3 esperan hasta 5 minutos para abordar, después de haber esperado al menos el mismo tiempo.

“Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3“, fue lo único que informó el Metro CDMX debido a que no reportó alguna falla.

Línea 7 del Metro CDMX también registra retrasos

Una situación similar ocurre en la Línea 7 del Metro CDMX, donde el tiempo de espera es de aproximadamente 10 minutos.

“Para no variar la línea 7 lleva 10 minutos detenido“, se quejó otra persona en redes sociales.

Sin embargo, el Metro CDMX no respondió ni detalló si se registra algún problema en la ‘Línea naranja’.

“Ni porque son vacaciones agilizan el servicio”, fue el reclamo de otra persona a pesar de que ha disminuido la afluencia en el Sistema de Transporte Público.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX?

Un usuario se quejó a través de redes sociales de que el vagón donde viajaba en la Línea B estaba echando humo, pero hasta ahora el Metro no respondió a dicho reporte.

En dicha Línea se registran retrasos con trenes que se quedan detenidos en las estaciones.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, son precisamente las Líneas 3 y B las que registran los mayores tiempos de espera con 6 minutos, pero los usuarios dicen que en realidad es el doble.

Mientras que otras Líneas del Metro con alta afluencia son la 1, 2, 5, 6,7, 8, 9, 12 y A, donde los tiempos de espera son de 4 a 5 minutos.