Tus aliados para bajar de peso: ¿Qué son las ‘calorías negativas’ y en qué alimentos las encuentras?

Hay un grupo de vegetales que aportan calorías negativas y ayudan a acelerar el metabolismo. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

¿Has probado dieta tras dieta, logras bajar de peso y, al poco tiempo, el rebote aparece? Este ciclo, más común de lo que parece, podría estar relacionado con la falta de un plan alimenticio adecuado a tus necesidades.

En este contexto, algunos especialistas sugieren incorporar alimentos con ‘calorías negativas’ como parte de una estrategia para acelerar el metabolismo.

Las llamadas calorías negativas se encuentran en ciertos alimentos que obligan al organismo a gastar más energía en su digestión que la que realmente aportan. Es decir, el cuerpo “quema” más calorías al procesarlos, explica el nutriólogo Rubén Bravo.

El cuerpo humano necesita calorías para funciones básicas como respirar, desplazarse al trabajo o la escuela, e incluso para actividades físicas de mayor intensidad.

Sin embargo, subimos de peso cuando consumimos más calorías de las que necesitamos en nuestra vida diaria , lo que puede provocar enfermedades como el sobrepeso y la obesidad.

Por ello, cuando alguien quiere bajar de peso, se recomienda una dieta balanceada, combinada con actividad física.

Nutriólogos consideran que la mejor estrategia para bajar de peso es una alimentación balanceada, que incluya calorías negativas y actividad física. (Cuartoscuro).

¿Cómo funcionan las ‘calorías negativas’ de los alimentos?

Para explicarlo, suele ponerse como ejemplo el apio, considerado un aliado en planes alimenticios por su bajo aporte energético. Esta verdura forma parte de los alimentos con ‘calorías negativas’ o de muy bajo contenido calórico, ya que una porción de 100 gramos aporta apenas 14 calorías.

Sin embargo, el proceso digestivo requiere energía. En el caso del apio, el organismo puede gastar más calorías al digerir su alto contenido de fibra —especialmente fibra no soluble— que las que aporta el propio alimento.

Bajo esta lógica, se estima que el cuerpo podría llegar a gastar hasta 30 calorías en su procesamiento, lo que generaría un “balance negativo” de energía. Es decir, el organismo estaría utilizando más calorías de las que ingiere.

¿Qué alimentos son considerados con ‘calorías negativas’?

Si realizas el ayuno intermitente para bajar de peso, pero no ha funcionado, podrías revisar los alimentos que consumes a diario y sumarle aquellos con calorías negativas. Es importante recordar que cada cuerpo es diferente, por lo que siempre debes consultar a un nutriólogo.

Los alimentos con ‘calorías negativas’ son verduras con alto contenido de agua y fibra, explica Bravo.

Las calorías negativas se encuentran en vegetales como la coliflor, la lechuga y el apio. (Cuartoscuro).

Estos vegetales se pueden convertir en tus mejores amigos, ya que aceleran tu metabolismo:

Cebolla.

Coliflor.

Apio.

Ajo.

Calabaza.

Lechuga escarola.

Acelgas.

Espinaca.

Espárragos.

Hinojo.

Betabel.

Zanahoria.

Pepino.

Rábano.

Pimiento morrón.

Calabaza.

Frijoles.

Lentejas.

Las zanahorias y los espárragos son alimentos con calorías negativas. (Cuartoscuro).

¿Cuál es la diferencia entre calorías vacías y negativas?

Hay que tener en cuenta que las calorías vacías son distintas a las negativas. Las primeras están presentes en alimentos y bebidas que aportan mucha energía, pero pocos nutrientes.

Por ejemplo, los refrescos, cereales, pasteles y los dulces tienen calorías vacías. En cambio, las calorías negativas están presentes en vegetales con altos niveles de fibra y nutrientes.

Las calorías vacías son distintas a las negativas y se encuentran en alimentos como galletas, jugos y dulces. (Cuartoscuro).

¿Cómo consumir las ‘calorías negativas’ para adelgazar?

Aunque los alimentos con ‘calorías negativas’ aportan nutrientes, no contienen todos los necesarios que demanda el cuerpo para funcionar adecuadamente.

“Es importante combinarlos con otros alimentos que completen el aporte nutricional necesario, como proteínas y grasas saludables”, explica Bravo.

De acuerdo con el especialista, para adelgazar se pueden utilizar alimentos calórico-negativos en la dieta de forma predominante, bajo la supervisión de un profesional y sin prolongar esta rutina de alimentación durante más de tres días, ya que si no se toma la cantidad apropiada de proteínas, por ejemplo, se puede poner en riesgo la salud e incluso comenzar a perder músculo.

“Una proporción saludable para este tipo de combinación, consistiría en que entre la mitad y una cuarta parte de la comida que tomemos esté compuesta por alimentos calórico-negativos, mientras que la otra parte consista en otros alimentos que nos aporten proteínas y lípidos saludables”, detalla Bravo.

Por ejemplo: una ensalada de verduras con calorías negativas a la que se le agrega queso fresco, pechuga de pollo o pavo y una cucharadita de aceite de oliva.

Para bajar de peso se pueden incluir alimentos con calorías negativas, pero no se deben dejar de lado a las proteínas y las grasas, como indica el plato del buen comer. (Cuartoscuro).

También se podrían preparar unas lentejas con zanahoria, cebolla, pimiento, añadiéndoles unos trozos de carne.

“El consumo de proteínas y grasas saludables es imprescindible, en su justa medida, para llevar una alimentación equilibrada y completa”, puntualiza Bravo.

¿Qué pasa si abuso del consumo de calorías negativas?

Consumir en exceso calorías negativas puede resultar contraproducente, ya que el metabolismo en lugar de acelerarse, se hará más lento, detalla Bravo.

Esto es debido a que si no ingerimos la cantidad adecuada de proteínas, empezaremos a perder masa muscular, que el organismo utilizará para obtener los nutrientes que no le está aportando la alimentación y nuestro metabolismo no será veloz, por lo que será más difícil perder peso.

Con información de EFE.