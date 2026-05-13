Adiós, Ogro: Muere Donald Gibb, actor de ‘La Venganza de los Nerds’, a los 71 años

Daniel Gibb fue un actor que murió a los 71 años. Uno de sus papeles más conocidos es el de Ogro para la película 'La Venganza de los Nerds'. (Foto: Captura/ChatGPT)

Donald Gibb, recordado por su papel del carismático Fred ‘Ogro’ en la saga La Venganza de los Nerds (Revenge of the Nerds), falleció a los 71 años.

La noticia de la muerte del actor fue confirmada por su hijo, Travis Gibb, quien explicó a TMZ que todo ocurrió la noche del martes en su casa de Texas debido a complicaciones derivadas de distintos problemas de salud que enfrentaba desde hace tiempo.

De acuerdo con su familia, los últimos momentos del famoso fueron acompañado por sus seres queridos. “Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, compartieron. Posteriormente, emitieron un comunicado donde destacaron no solo su carrera artística, también la calidad humana que lo caracterizaba fuera de los sets de grabación.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb, un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor. Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón”, escribieron.

La familia agregó que tras la muerte del actor será recordado por “su fortaleza, generosidad y espíritu”, además de agradecer el cariño que el público mantuvo hacia él durante décadas.

Esto ocurre apenas unos meses después del fallecimiento de Robert Carradine, compañero de reparto en La Venganza de los Nerds, quien trascendió el pasado 23 de febrero a los 71 años, según reportó Rolling Stone.

Póster oficial de la película 'La Venganza de los Nerds'. (Foto: Captura)

¿Quién era Donald Gibb?

Donald Richard Gibb nació el 4 de agosto de 1954 en Nueva York, aunque creció en California. Antes de llegar a Hollywood tuvo una etapa ligada al deporte: obtuvo una beca de basquetbol para estudiar en la Universidad de Nuevo México y más tarde se trasladó a la Universidad de San Diego, donde jugó futbol americano. Incluso se integró a las filas de los San Diego Chargers antes de enfocarse por completo en la actuación.

Su gran salto a la fama llegó en los años 80 gracias a su interpretación de ‘Ogro’, el intimidante integrante de fraternidad en La Venganza de los Nerds. Aunque el personaje destacaba por su apariencia ruda y temperamento explosivo, terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del público gracias al humor y carisma que Gibb le imprimió en pantalla.

Además de esa popular franquicia, el actor participó en otras producciones populares como Bloodsport (Contacto Sangriento) junto a Jean-Claude Van Damme (amigo de Chuck Norris) U.S. Marshals y Hancock.

Durante su carrera interpretó personajes fuertes o intimidantes, aprovechando su imponente físico; sin embargo, compañeros y amigos aseguraban que fuera de cámaras era una persona amable, sencilla y cercana con sus seguidores.

Además, tuvo un papel secundario para la producción Hancock, protagonizada por Will Smith y en series consideradas de culto como Los Expedientes secretos X. Entre las películas y series más destacadas donde participó están:

Conan el Bárbaro (1982)

(1982) Meatballs Part II (1984)

(1984) Jocks (1986)

(1986) Magic Kid 2 (1994)

(1994) Hancock (2008)

(2008) Magnum, PI (1982)

(1982) MacGyver (1991)

(1991) Cheers (1992)

(1992) The X-Files (1993)

(1993) Seinfeld (1995).

Además, interpretó a Leslie “Dr. Muerte” Krunchner en la comedia de HBO 1st & Ten.

Con información de EFE