Muere Luis Alberto Riolobos, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’, tras recibir cuidados paliativos

Poco antes de su fallecimiento, los seres queridos de Luis Alberto Riolobos habían pedido donaciones para el actor. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Luis Alberto Riolobos, conocido por sus papeles en series de televisión como La Rosa de Guadalupe, falleció luego de renunciar a las diálisis que había estado recibiendo para optar por cuidados paliativos.

La noticia del fallecimiento del también actor de El Señor de los cielos fue anunciada en sus redes sociales a través de una invitación al velorio de Luis Riolobos, quien era conocido entre sus seres queridos como ‘Peco’.

“Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”, escribieron en la publicación, en la que también pidieron a todas las personas vestir de blanco, ya que este era el deseo de Luis Alberto.

La muerte de Luis Alberto Riolobos fue informada mediante redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del actor de Como dice el dicho, Giorgio Palacios —de programas como Cachún cachún ra ra!— lamentó la muerte de su amigo.

“Más de 30 años de amistad, Luis Alberto Riolobos (Peko), entrañable y querido, nunca te olvidaremos, mi hermano (...) Qué inmensa tristeza”, escribió el actor en sus redes sociales.

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos? Esto se sabe

El pasado 26 de marzo, Lilia Guadalupe Ahuja Peniche, quien se identificó como amiga del actor, inició una colecta de dinero a través de una página de GoFundMe, donde explicó que había sido hospitalizado.

“Empezó con una trombosis y le iban a amputar sus piernas. Bendito Dios, los medicamentos hicieron efecto y él se salvó de eso, (pero) volvió a recaer”, explicó.

Un mes después, el 24 de abril, sus familiares compartieron un video en el que Luis Alberto Riolobos solicitó donaciones, debido a que la enfermedad le impedía trabajar y el apoyo que recibía de la Asociación Nacional de Actores y de la Asociación Nacional de Intérpretes no era suficiente.

“Me encuentro pasando por una situación muy crítica de salud, la cual me impide ejercer mi profesión debido a los respiradores y cuidados especiales”, explicó, y aseguró que cualquier donación, por pequeña que fuera, le ayudaría.

Aunque el actor no indicó qué enfermedad padecía, en la publicación sus familiares explicaron que había abandonado las diálisis para dedicarse enteramente a los cuidados paliativos.

Cleveland Clinic explica que la diálisis es un tratamiento que se aplica a personas con insuficiencia renal, una enfermedad que ocurre cuando los riñones son incapaces de filtrar la sangre adecuadamente.

“La diálisis realiza la función de los riñones al eliminar los productos de desecho y el exceso de líquidos de la sangre”, añade el portal especializado en salud. No obstante, a tres días de haber iniciado los cuidados paliativos, el actor falleció.

¿Quién fue Luis Alberto Riolobos, actor de ‘Como dice el dicho’?

Luis Alberto Riolobos tuvo diversas participaciones en series de televisión, de acuerdo con su perfil de IMDb. Su primer proyecto registrado data de 2011, cuando participó en XY: La revista.

Posteriormente tuvo roles menores en Ni contigo ni sin ti y Huérfanas; uno de sus papeles más recordados llegó en 2013, cuando se unió al elenco de El Señor de los Cielos, donde interpretó a ‘El Lobo’ en algunos episodios. Entre otros trabajos se encuentran: