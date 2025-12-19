Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’, es desahuciado tras cáncer: ‘Estoy consiente del proceso’

Horacio Beamonte explicó que los médicos le advirtieron que en caso de no tomar las quimioterapias tendría 8 meses de vida. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Luego de que se dio a conocer que Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia a inicios del año, el actor de Como dice el dicho compartió que los médicos le dieron un pronóstico de 8 meses de vida.

“Es difícil, es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen”, comentó Horacio Beamonte, también actor de Narcos: México, en una entrevista con TvNotas que compartió en sus redes sociales.

En ocasiones anteriores, el hijo de la famosa cantante Lucero Campos compartió que él decidió no someterse a ningún tratamiento médico para la leucemia, la cual es un tipo de cáncer que inicia en los tejidos que forman la sangre.

¿Cómo está Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’?

El diagnóstico de Horacio Beamonte se reveló en abril, cuando su hermana Vanessa comenzó a recaudar fondos, debido a que el actor de Hasta que el dinero nos separe estaba hospitalizado.

“Horacio fue diagnosticado con leucemia y lleva 17 días en el hospital Salvador Zubirán (el cual se encuentra ubicado en la Ciudad de México)”, decía la página de GoFundMe.

Tras su alta médica, Horacio Beamonte se ha mantenido activo en redes sociales y en una reciente entrevista con TvNotas explicó que el proceso que ha vivido desde su diagnóstico no es sencillo.

“Ha sido complicado, porque al final de cuentas sabemos que es una enfermedad que va a atener un avance y que al final, si es la voluntad de dios todo va a tener la misma consecuencia”, comentó.

La Clínica Universidad de Navarra explica que dependiendo de los factores, la supervivencia a la leucemia puede ser considerablemente inferior o mayor; por lo cual, el actor está preparándose para lo que puede suceder.

“Estoy consiente del proceso, de que van a venir ciertos problemas, ciertos cambios en mi vida, en mmi cuerpo, en mi salud y que tengo que afrontar definitivamente, pero ahí vamos poco a poco”, compartió.

Dado que Horacio Beamonte rechazó el tratamiento con quimioterapia y no está tomando medicamentos, los doctores le advirtieron que su pronóstico de vida posiblemente será reducido.

“Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios (...) , tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe”, añadió.

Horacio Beamonte dijo que por ahora, uno de los únicos problemas que presenta están relacionados con el nervio de uno de sus ojos, pero los médicos ya están investigando si se trata de leucemia infiltrada o es un problema neurológico.

“No sé qué vaya a ser, pero ahí estamos”, dijo e indicó que él está dispuesto a seguir trabajando como de costumbre e incluso está en busca de nuevas oportunidades laborales.

¿Por qué Horacio Beamonte rechazó los tratamientos para la leucemia?

Horacio Beamonte brindó una entrevista en noviembre, en la cual explicó que no quería tomar tratamientos médicos para la leucemia, debido a que no lo hacían sentir mejor, por lo cual optó por confiar en los planes que tiene Dios para él.

“No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos (...) si Dios lo desea me va a llevar con él”, comentó y dijo que aunque en el pasado tomó tratamientos alternativos ya no lo hace más.

“Nada, en algún momento estuve tomando sonoterapias y ciertos productos, pero decidí que no, que ya no me iba a esclavizar a nada”, dijo, en especial, debido a que el avance de la enfermedad continuaría.

Finalmente, el actor añadió que tomó una quimioterapia; sin embargo, no le hizo bien: “Tomé una sola, salió del hospital, empecé a vomitar a temblar y no. Así me siento perfecto”.