¿Cuál es la relación de Alberto Guerra y Madonna? Esto pasó entre el actor y la ‘Reina del Pop’

Tras la sesión de fotos para la revista, Alberto Guerra fue uno de los invitados de lujo al concierto de Madonna en la capital. (Foto: Cuartoscuro)

A un año de que se rumoró que el actor Alberto Guerra y la cantante Madonna tenían un presunto romance, el actor de la serie Me late que sí, finalmente aclaró cuál es la relación que tiene con la intérprete de ‘Material Girl’.

Los rumores comenzaron luego de que el protagonista de El señor de los Cielos fue parte de una sesión de fotos junto a la ‘Reina del pop’, en la cual actuaron como una pareja para una revista británica.

A pesar de todas las especulaciones, que se incrementaron tras los conciertos de Madonna en la Ciudad de México, Alberto Guerra se había mantenido al margen de los comentarios, hasta ahora.

¿Alberto Guerra tuvo una relación con Madonna?

En un encuentro con los medios de comunicación, el actor de Narcos: México fue cuestionado sobre la presunta relación con Madonna; sin embargo, en esta ocasión negó rotundamente tener un romance con la intérprete de ‘Like a virgin’.

Alberto Guerra explicó que él solo coincidió con la cantante estadounidense durante la sesión de fotos; sin embargo, el trato fue profesional en todo momento y no dio espacio a otro tipo de relación, ni siquiera amistosa.

“No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay”, comentó, además explicó que fue uno de los invitados al concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes por la colaboración que habían hecho.

Alberto Guerra y Madonna protagonizaron una sesión de fotos en 2024, la cual levantó rumores de un presunto romance. (Foto: Captura de pantalla)

“Sí (me invitó a su concierto), porque yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir (...) invitó a más gente también”, agregó Alberto Guerra, poniendo fin además a los rumores de una presunta infidelidad a la actriz Zuria Vega, con quien está casado.

A pesar de que su relación con la protagonista de En las buenas y en las malas ha estado rodeada de polémica, el actor afirma que han logrado ‘callar muchas bocas’: “Siguen y seguirán dudando, el ser humano duda siempre, es normal. Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen”, agregó.

¿Cómo se conocieron Alberto Guerra y Madonna?

En una entrevista que Alberto Guerra dio al programa de espectáculos Ventaneando previo a los shows de Madonna en la Ciudad de México, el actor indicó que fue la cantante quien lo buscó para hacer la colaboración.

“Ella vio Griselda y tenían esta idea de hacer las fotos como de una pareja como en un mundo fuera de ley y demás. Y nada, me invitó para ver si yo quería hacer las fotos, colaborar con ella”, explicó para el programa.

Alberto añadió que al inicio, la idea de trabajar con una artista como Madonna le pareció intimidante; sin embargo, dejó sus temores atrás para tomar una oportunidad que podría no repetirse.

Alberto Guerra afirmó que el encuentro que tuvo con Madonna fue solo profesional y no hubo espacio para nada más. (Foto: Captura de pantalla)

“No puedes dejar que el miedo te quite la oportunidad de disfrutar algo tan padre, ¿no? y de poder estar en el momento”, compartió. Además, la percepción que tenía de Madonna cambió por completo al conocerla.

“Ella es todo lo contrario de alguien intimidante ya en persona, es increíble amable, educada, sensible”, comentó. Las fotografías fueron publicadas en la revista británica RE-Edition y generaron revuelo; sin embargo, no sucedió nada más allá de lo laboral.