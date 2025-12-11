Pepillo Origel sufre accidente y se abre la ceja: ‘Se le atoraron los pies, los lentes se rompieron’

Los conductores del matutino ‘Hoy’ añadieron que tras el incidente, Juan José Origel tuvo que recibir suturas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Juan José Origel, el conductor de televisión mejor conocido como ‘Pepillo’, sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una herida en el rostro, tal como compartió mediante sus redes sociales.

“No saben el caidazo que me di el jueves pasado”, escribió en una publicación en la que adjuntó fotografías en las que dejó ver una abertura importante en el área de la ceja: “gracias a Dios no me pasó nada en el ojo”, añadió el periodista Pepillo Origel.

Aunque él no brindó más detalles sobre el accidente que sufrió, fue su compañera Martha Figueroa, la conductora de televisión, quien explicó cómo sucedió la caída que tuvo el también expresentador de La Oreja.

¿Qué le pasó a Pepillo Origel? Así fue su accidente

En una reciente emisión del programa matutino Hoy, la periodista de espectáculos explicó que había conversado con Pepillo Origel sobre lo que sucedió y por qué el presentador se rompió la ceja.

Martha Figueroa comentó que el conductor de Con permiso estaba en su casa cuando se tropezó con uno de los muebles, lo que ocasionó que Juan José Origel se cayera y lesionara el rostro.

“Me dijo que se le atoraron los pies ahí en su casa con una pata de una mesa. No sé a qué hora, pero se dio un porrazo”, afirmó Martha Figueroa, quien agregó que Pepillo Origel estaba usando sus gafas al momento del accidente.

Pepillo Oirgel estaba usando sus lentes cuando se cayó, por lo cual se lesionó el rostro. (Foto: Captura de pantalla)

“Traía los lentes puestos, se le rompieron y se le metieron”, dijo. En las fotografías que compartió el mismo Pepillo Origel se puede ver que la lesión provocada por las gafas se dio arriba de la ceja, muy cerca de uno de sus ojos.

Dada la profundidad de la herida, los conductores del programa matutino Hoy aseguraron que Juan José Origel recibió suturas, sin embargo, el presentador no ha brindado más detalles al respecto.

¿Cuál es el estado de salud de Pepillo Origel tras la caída?

El conductor de televisión ha brindado algunas actualizaciones mediante sus redes sociales, en donde aseguró que la lesión que tiene el rostro va sanando poco a poco, sin mayores complicaciones.

“Ya voy mucho mejor solo un poco hinchado y morado, pero ahí la llevo”, escribió en sus redes sociales, mientras que en un segundo post compartió otra fotografía en donde ya no se ve la sangre y la herida luce cicatrizada.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud”, añadió en esta ocasión Pepillo Origel, quien ha recibido buenos deseos por parte de diversos famosos, entre ellos la actriz Maribel Guardia, la conductora Andrea Legarreta y el presentador Pedro Sola.

El año pasado Pepillo Origel fue hospitalizado a causa de una cirugía. (Foto: Especial El Financiero)

Esta no es la primera vez que la salud de Pepillo Origel genera preocupación: el año pasado Juan José Origel fue hospitalizado, ya que tuvo una cirugía para atender un problema en uno de sus brazos y las cervicales, según compartió.

Aquella ocasión, también estuvo brindado detalles sobre su estado de salud mediante redes sociales en donde informó que la cirugía había sido exitosa y agradeció a los médicos del Hospital Médica Campestre de León que lo atendieron.