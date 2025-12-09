‘La muerte bailó conmigo’: Lalo Mora, fundador de Los Invasores de Nuevo León, se siente listo para morir

Lalo Mora reveló, fundador de Los Invasores de Nuevo León, aseguró que está cerca su muerte. (Foto: Cuartoscuro)

El cantante Lalo Mora aseguró que está listo para morir a sus 78 años, porque ya “tiene todo consumado” en su vida personal e incluso cree que “la muerte bailó” con él.

El exvocalista y fundador del grupo Los Invasores de Nuevo León consideró que su familia tiene lo necesario para continuar con su vida a pesar de que él falte.

Asimismo, detalló que no tiene miedo a morir porque también cumplió sus sueños al tener una exitosa vida como cantante de regional mexicano.

“Esta es mi despedida, yo ya me voy, me están llamando allá arriba, ya casi estoy allá, la muerte bailó conmigo, la alcancé, me cargó en sus brazos y me dejó por ahí, pero me regresó (...) a la muerte la manda Dios y no tiene la culpa”, declaró en una conferencia de prensa.

Los hijos de Lalo Mora tienen ingresos estables, incluso uno de ellos tiene formación musical: “Son guapos, jóvenes, no son borregos”.

De acuerdo con el artista, todavía tiene algunas deudas que pagar y por ello es que no murió luego de padecer una enfermedad respiratoria.

Lalo Mora es apodado como 'El rey de mil coronas'. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué enfermedades tuvo Lalo Mora?

El cantante Lalo Mora padeció diferentes enfermedades en el pasado que lo llevaron a sentir que podía morir en cualquier momento.

En 2020, tuvo una infección de Covid-19 que lo llevó a estar hospitalizado por complicaciones graves en sus vías respiratorias, a tal grado que requirió de una intubación.

Un año después le fue diagnosticado un tumor en el intestino, el cual tenía altas probabilidades de resultar cancerígeno.

Fue sometido a una operación de emergencia para retirarlo y de esa manera el cáncer no evolucionó ni realizó metástasis, además no requirió de tratamientos oncológicos como quimioterapias.

De acuerdo con ‘El rey de mil coronas’, recientemente tuvo otra infección por Covid-19 que nuevamente lo dejó muy grave, contó en la conferencia compartida en la página Las Estrellas.

¿Quién es Lalo Mora?

Eduardo Mora Hernández, más conocido como Lalo Mora, nació en Nuevo León el 24 de enero de 1947.

Desde temprana edad comenzó su trayectoria artística y aprendió a tocar el bajo sexto para comenzar con sus presentaciones musicales.

A principios de la década de los años 80, fundó el grupo Los Invasores de Nuevo León, junto a Javier Ríos, Eliud López y Homero de León.

Con esta agrupación alcanzó la fama, pero decidió emprender una carrera como solista en 1993.

Durante su trayectoria estuvo envuelto en diferentes polémicas, pues Lalo Mora fue relacionado con el secuestro de ‘El Mijis’ y fue señalado por un delito de acoso sexual en contra de una de sus fans durante una presentación.

Actualmente, Lalo Mora da conciertos, pero acompañado del cantante Eliseo Robles y de los músicos Rosendo Cantú y Raúl Hernández, en un espectáculo llamado ‘Palomazo norteño’.

Entre las canciones más famosas de Lalo Mora están las siguientes: