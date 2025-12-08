¿Qué pasó con Mercedes Roa? Influencer mexicana fue hospitalizada tras derribar atacantes

Alcalde marsellés confirmó el ataque a la infleuncer mexicana (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imágenes generadas mediante IA Gemini).

Mercedes Roa, quien estuvo en Supernova Strikers 2025, fue hospitalizada luego de un altercado en las calles de Marsella contra un grupo de sujetos que se acercó a ella.

La influencer agredida visitó la ciudad para participar en un evento de futbol, donde participaron leyendas internacionales como Zinedine Zidane.

El suceso fue confirmado por Benoit Payan, alcalde de Marsella, en Francia, quien ofreció el apoyo a Mercedes Roa, luego de que la hospitalización de la influencer mexicana tras defenderse de sus atacantes.

“Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes y sus amigos, víctimas de un inaceptable ataque, gracias a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los atacantes se debe hacer justicia lo antes posible”.

¿Cómo fue la agresión a Mercedes Roa?

Mercedes Roa visitó el Stade Velódrome para un evento de futbol en Marsella luego de estar en el sorteo del Mundial 2026, posteriormente se trasladó al barrio La Ópera junto a tres personas, uno de ellos era un futbolista francés.

De acuerdo con el medio La Provence, el grupo esperaba un taxi de aplicación en la madrugada de este 8 de diciembre, cuando uno de ellos fue atacado por diferentes hombres a quienes les pidió un encendedor.

Así se desató una pelea con los acompañantes de Mercedes Roa, quien acudió en auxilio de su compañero agredido, pero durante el conflicto resultó herida.

La influencer mexicana derribó a uno de sus atacantes en la pelea. Rápidamente, acudieron elementos de seguridad locales para detener la pelea y detener a dos menores de edad y un adulto que presentaron signos de estado de ebriedad, uno de los sujetos huyó del lugar.

Los implicados fueron atendidos por personal de salud en el lugar de los hechos, pero Mercedes Roa y una de sus compañeras fueron trasladadas al hospital para una revisión exhaustiva.

Luego de que la influencer mexicana agredida fuera dada de alta, fue llevada a la comisaría para levantar una denuncia.

¿Quién es la influencer Mercedes Roa?

Mercedes Roa nació en el 2000 y desde temprana edad mostró un gusto por el futbol tanto verlo como practicarlo, pero no de manera profesional.

“Saliendo de la escuela había un parque y nos la pasábamos jugando todo el día todos los días sin falta, no iba a ningún equipo, no conocía mucho del futbol femenil”, reveló en una entrevista con ‘Canelo’ Angulo, jugador de ‘Los Diablos Rojos’ del Toluca.

La pasión por el balompié la llevó a compartir contenido relacionado con este deporte en las redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok.

“Hago videos de futbol que cualquier otra cosa, fui de las primeras en México, pero ahora hay muchas más y eso me hace feliz (...) Le voy al América y a los equipos europeos a los cuales apoyo en la Champions League, principalmente el Real Madrid”.

Mercedes Roa fue presidenta de Club de Cuervos en la Queen’s League, organizada por Piqué, pero dejó el puesto luego de que recibiera mucho ‘hate’ en redes sociales por los seguidores del equipo.

Recientemente, participó en Supernova Strikers 2025, donde perdió su combate ante Milica, influencer argentina.