Los políticos que el influencer Edson Andrade criticó en sus videos: De Adán Augusto a Andrea Chávez

Tras la segunda marcha de la Generación Z en CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Edson Andrade, influencer que señala persecución política, después de que Luisa María Alcalde exhibió al creador de contenido y dio a conocer contratos entre él y el Partido Acción Nacional (PAN).

“El chico que dijo que lo estábamos persiguiendo, nosotros no perseguimos a nadie por su ideología política. Jamás”, asegura la mandataria federal días después de que Andrade expresó en sus redes sociales que, para cuidar su seguridad, se iría del país.

“Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo ‘millones’ en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, expresó el joven, identificado como uno de los presuntos iniciadores del movimiento ‘Generación Z’.

Edson se hizo conocido en redes sociales gracias a sus videos sobre crítica social y política, aunque esto también le trajo comentarios negativos y ataques. Curiosamente, a los primeros políticos que criticó Andrade son del PAN, partido con el que relacionan al influencer.

El joven Edson Andrade anunció que se va del país después de la publicación de un contrato con el PAN (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿De qué son los videos de Edson Andrade? Políticos que critica

Andrade comenzó a subir contenido relacionado con sus opiniones en 2023 a través de redes sociales como TikTok e Instagram. Pone sobre la mesa temas de agenda o las opiniones de figuras relevantes dentro de la política mexicana, a quienes critica, con base en sus conocimientos y creencias del tema.

América Rangel

El primero fue sobre la propuesta de América Rangel para prohibir tratamientos de cambio o reasignación de sexo en menores, lo cual Andrade consideró como una iniciativa que viene desde la ignorancia.

“A los menores de edad la clínica trans ni les realiza tratamientos hormonales y mucho menos cirugías de reasignación de sexo”, asegura ‘Ed’, y explica que en esta institución solo se le ofrece acompañamiento psicológico y emocional a los menores que quieran una transición de género.

Citó a la Constitución de la CDMX, misma en la que señala como un derecho el cambio de identidad de género en documentos oficiales de aquellos menores que así lo quieran. “¿Por qué si no está pasando, les preocupa que se prohíba?”, cuestiona. “Está haciendo eco de desinformación a la población, que de por sí tiene muy poco conocimiento acerca de la transexualidad y la comunidad trans”.

María Teresa Castell

Otra funcionaria a la que criticó fue a María Teresa Castell de Oro Palacios, entonces Diputada Federal por el PAN, gracias a sus opiniones acerca de la comunidad trans.

“Me sorprende, diputada, su concepto de libertad, porque vaya que usted sí aboga por la ‘libertad’ cuando se trata de ‘curar la homosexualidad’ o de ‘curar a las personas trans’, pero por ejemplo, cuando se trata de la libertad para interrumpir legalmente el embarazo, ahí sí que ya no le gusta, ¿verdad?”, asevera.

Andrea Chávez

A la senadora Andrea Chávez también le tocó crítica por utilizar presuntamente los jets del Ejército para trasladar a sus familiares a Chihuahua, de donde es originaria, para su primer discurso como Diputada.

“No es la primera vez que el Jet es utilizado por diputados de Morena para uso particular”, explica, y nombra a otro político importante del partido.

Andrea Chávez usaba Jets del Ejército para uso personal, según Edson Andrade. (Foto: Cuartoscuro)

Adán Augusto

Edson Andrade asegura en el mismo clip que aquel Jet del Ejército lo utilizó el entonces secretario de gobernación, Adán Augusto, en marzo de 2022, para dar un discurso en Torreón y luego encabezar una marcha en Hermosillo.

El influencer señaló a otros políticos que supuestamente iban a bordo, como Mario Delgado, Armando Guadiana y Mónica Montero.

Samuel García

Al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo tildó como un “gobernador fracasado”, pues a partir de que asumió el mandato en 2021, aumentaron 24 por ciento los homicidios y 47 por ciento los feminicidios, esto en dos años (pues el video data de 2023).

En este tiempo, Nuevo león entró al top 5 de estados con más desaparecidos en México, de acuerdo con cifras que presenta el creador de contenido en el marco de la lucha de Samuel García por ser candidato presidencial.

“Ha hecho de Nuevo León un lugar más peligroso para las mujeres (…) El norte no olvida cómo lo has destruido, y no va a permitir que hagas lo mismo con el país”, expresa Andrade en su video.