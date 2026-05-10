Enrique Inzunza reaparece en medio de la polémica sobre presuntos vínculos con Los Chapitos

El senador de Morena Enrique Inzunza reapareció el 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres. Aseguró que se encuentra en Baridaguato, Sinaloa.

Enrique Inzuzna, senador de Morena señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, reapareció en redes sociales por el 10 de mayo, el Día de las Madres.

A través de su cuenta de Instagram, el senador compartió una fotografía al lado de su madre.

“Aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”, escribió Inzunza.

El político añadió en la publicación la canción ‘Amor de madre’ del grupo Los Alegres del Terán. Como ubicación, el legislador morenista colocó que se encuentra en Batequitas, Badiraguato, Sinaloa.

Inzunza se había mantenido lejos del ojo público, y de acudir a sus obligaciones parlamentarias en el Senado de la República, luego de que el 29 de abril el Departamento de Justicia de EU hiciera pública una acusación en la que lo involucra, junto con otros nueve políticos, de proteger a Los Chapitos.

El senador morenista Enrique Inzunza dijo que se encontraba en Baridaguato con su madre. (Captura de pantalla)

A diferencia de otros funcionarios señalados por la justicia estadounidense que, tras el escándalo, decidieron solicitar licencia, Inzunza afirmó que permanecería en el cargo para enfrentar las acusaciones.

De acuerdo con el medio local Ríodoce, Batequitas es un poblado de apenas 79 habitantes. El medio sinaloense aseguró que intentó dar con la casa del senador, pero nadie les pudo proporcionar información.

“Sobre la carretera permanecen visibles decenas de señalamientos perforados por impactos de arma de fuego”, narra el medio.

¿De qué acusa EU a Enrique Inzunza?

La acusación del Departamento de Justicia, que obra en un documento de 34 páginas, señala a 10 políticos, funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de proteger y ayudar a Los Chapitos al trasiego de droga hacia EU.

“Inzunza Cázarez se ha reunido con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cartel y ha acordado planes específicos para que el gobierno de Sinaloa apoye y proteja al cartel a cambio de favores”, dice el documento.

“En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, aseguró el senador en su cuenta de X.

En ese momento, el legislador dijo que el propósito de la acusación es atacar la integridad del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, puntualizó.

Maru Campos felicita a su madre por el 10 de mayo

Otra de las políticas que felicitó a su madre este 10 de mayo fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Gracias por enseñarme con el ejemplo, por tu entrega todos los días y por mostrarme, con hechos, lo que significa trabajar por las familias de Chihuahua. Tu fortaleza, tus valores y tu compromiso han sido clave para recordarme que nuestro trabajo tiene sentido cuando se hace pensando en los demás”, escribió la panista en su cuenta de X.

Maru Campos también fue señalada por las autoridades mexicanas debido a que agentes de Estados Unidos partiparon en el desmantelamiento de un narcolaboratorio de Chihuahua.