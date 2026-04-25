Agente de EU que participó en operativo en Chihuahua entró a México como turista: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad confirmó que los dos agentes, presuntamente de la CIA, que fallecieron en Chihuahua no contaban con ninguna acreditación para participar en “actividades operativas”.

Uno de los agentes que murió tras presuntamente participar en un operativo con autoridades chihuahuenses declaró que ingresaba al país en calidad de visitante, es decir, no tenía permiso para realizar actividades remuneradas. El segundo de los fallecidos utilizó su pasaporte diplomático.

A la falta de autoridades estadounidenses y de Chihuahua se suma que ninguna institución federal de seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento sobre la colaboración para realizar algún operativo.

“El Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”, se lee en una tarjeta informativa de este sábado 25 de abril.

Ante la prohibición de la participación de fuerzas extranjeras en el territorio nacional en operativos de seguridad, incluidas agencias estadounidenses, autoridades realizan una revisión del caso en coordinación con instancias locales y la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gabinete de Seguridad recordó que la cooperación internacional en materia de seguridad se limita al intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, con respeto a la soberanía nacional.

¿Cómo murieron los agentes de la CIA en Chihuahua?

La madrugada del 19 de abril se reportó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, un agente de la misma corporación y dos ciudadanos estadounidenses en un accidente vehicular.

Las primeras versiones señalaron que el conductor de la camioneta en la que viajaban perdió el control y el vehículo volcó.

En su momento, la Fiscalía de Chihuahua informó que los funcionarios estadounidenses que fallecieron eran instructores de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes realizaban labores contra el crimen organizado.

Posteriormente, el 21 de abril, César Jáuregui Moreno, fiscal del estado de Chihuahua, modificó la versión y afirmó que los agentes estadounidenses realizaban una capacitación. También señaló que agentes de la AEI los encontraron y los invitaron a regresar juntos.

Tras los hechos, medios de comunicación estadounidenses reportaron que la CIA realizó al menos tres intervenciones en territorio nacional en lo que va de 2026.

En particular, en el operativo donde murieron los dos presuntos agentes de la CIA, participaban cuatro ciudadanos estadounidenses, quienes utilizaron uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para evitar sospechas, ya que ese día se contó con apoyo de instituciones federales.

Una semana después, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, informó la creación de una unidad para investigar el operativo en el que participaron agencias extranjeras sin autorización del gobierno federal.

Además, impuso una restricción a su gabinete para emitir declaraciones sobre el tema hasta contar con información concluyente. Hasta ahora, autoridades estatales modificaron en varias ocasiones la versión de los hechos y el motivo de la presencia de los agentes estadounidenses. En cualquiera de los casos, ya sea capacitación o colaboración operativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento.