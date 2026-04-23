Chihuahua debe más explicaciones: LA Times revela que agentes de la CIA habrían entrado tres veces a México

Un diario estadounidense reveló que sería la tercera vez que agentes de la CIA participan en operativos en territorio nacional.

El operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas en el que habrían participado dos agentes de la CIA, que murieron el pasado domingo en un accidente, fue al menos la tercera incursión de miembros de esta corporación a México en el año, según fuentes citadas por Los Ángeles Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la redada del domingo es la tercera vez del 2026 que agentes de la CIA se unieron a las autoridades de Chihuahua en una operación contra un objetivo relacionado con el narcotráfico”, indicó el medio.

LA Times también destacó que fueron cuatro, y no solamente dos, los elementos involucrados en la trama que ha escalado a nivel nacional.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó un extrañamiento al Gobierno de los Estados Unidos para pedir información sobre el personal estadounidense en territorio nacional.

El Senado de la República también aprobó en comisiones ofrecer una invitación a la gobernadora María Eugenia Campos al pleno para responder por el caso.

Habrían sido cuatro los elementos de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio del crimen organizado. Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro: José Betanzos Zárate)

¿Qué se sabe de los agentes de la CIA en México?

El caso se detonó luego de que el domingo 19 de abril se revelara que dos estadounidenses murieron en un accidente de carretera junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y su escolta.

Pero los Ángeles Times también subrayó un detalle que añade más preguntas al caso: los agentes que participaron en la redada del domingo vestían uniformes de la AEI para mimetizarse con los funcionarios mexicanos.

El ocultamiento de los agentes podría poner en riesgo la relación construida de “cooperación sin intervención” impulsada por el gobierno federal.

Esta mañana, ante una pregunta de la prensa, Sheinbaum indicó que confiará en la información que puedan proporcionar las autoridades estadounidenses.

“Sí. Tenemos que… A ver, uno de los elementos es confianza mutua. Pero cuando hay un tema como este, pues tiene que aclararse, porque no está permitido por ley que ningún agente participe de manera directa con alguna entidad de la República sin pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores", remarcó.

En múltiples ocasiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las fuerzas estadounidenses podrían tomar medidas contra los cárteles en México. Incluso ha extendido la petición en llamadas telefónicas con Sheinbaum Pardo.

Como respuesta, la jefa del ejecutivo federal ha sido enfática en rechazar cualquier intervención, diciendo que violaría la soberanía mexicana.

Sheinbaum defiende a la Sedena; aseguró que no sabían de los agentes de la CIA

La mandataria mexicana defendió este miércoles a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al asegurar que el ejército mexicano no supo de la infiltración de los agentes estadounidenses.

“Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades (...) cuando se solicita su apoyo, y hay protocolos para hacerlo así”, explicó Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, aseguró que la dependencia federal que encabeza el secretario Ricardo Trevilla Trejo no tenía conocimiento de la identidades de los agentes de la CIA.

“Pero, evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, zanjó.