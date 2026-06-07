‘¿Qué van a pensar los japoneses?’ Apagón en aeropuerto de Monterrey ‘tumba’ el servicio por una hora

El Aeropuerto Internacional de Monterrey sufrió un apagón atribuido por la CFE a una "falla interna".

El Aeropuerto Internacional de Monterrey se quedó sin luz tras una “falla interna”, aclaró la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de un apagón registrado el 6 de junio.

“La CFE informa que por la noche del 6 de junio de 2026, recibió el reporte de una falla interna en las instalaciones particulares del Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León”, explicó la Comisión en un comunicado.

El servicio fue restablecido en una hora “por maniobras internas”, indicó la CFE.

“Este evento no está vinculado a la infraestructura de la CFE; se confirmó que la red con la que se le brinda suministro eléctrico al aeropuerto opera en condiciones normales”, añadió la comisión.

Personal de la CFE brindó apoyo técnico para llevar a cabo las reparaciones definitivas en el menor tiempo posible, así como para eliminar cualquier condición de riesgo que pudiera afectar la operación del aeropuerto.

“Fatal la terminal A de Monterrey a días del Mundial. Llegadas de vuelos internacionales no tienen planta de luz y estuvimos 1 hora esperando maletas sin bandas funcionando”, explicó un usuario en redes sociales.

En imágenes compartidas se pueden apreciar las instalaciones del aeropuerto en la penumbra.

Selección de Japón ya está en México para entrenamientos

La selección de Japón arribó a Nuevo León para usar el Centro de Entrenamiento Tigres como base durante su preparación para la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, la cancha que le fue asignada no presentó las condiciones esperadas por la delegación nipona.

Tras varias conversaciones entre la Federación de Futbol de Japón y el Comité Organizador de Monterrey, ambas partes acordaron trasladar la concentración a El Barrial, el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026 y disputará sus tres partidos de la fase de grupos entre Texas y Nuevo León. Los encuentros que disputarán los “Samuráis Azules” serán: