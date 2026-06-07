¿Dónde y cuándo ver los partidos del Mundial 2026 en los cines? Fechas, funciones y boletos

Los partidos del Mundial 2026 también tendrán proyecciones en el cine. (Foto: ChatGPT/Shutterstock/fifa)

Ver los partidos del Mundial 2026 no es una experiencia exclusiva de los estadios o la televisión. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, las salas de cine en México también se preparan para convertirse en puntos de reunión para los aficionados que quieran seguir la actividad del torneo en pantalla gigante.

La iniciativa contempla encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, incluidos los partidos de la Selección Mexicana, además de algunos de los encuentros más importantes de las rondas finales.

Incluso, quienes asistan al debut del ‘Tri’ pueden disfrutar no solo del encuentro, sino también de la ceremonia inaugural previa al silbatazo inicial.

Los cines van a transmitir los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en cines?

Los aficionados al futbol ya tienen una opción más para seguir el Mundial fuera de casa. Hasta el momento, Cinépolis es la única cadena que confirmó la transmisión de partidos de la Copa del Mundo en cines.

La venta anticipada de boletos ya se encuentra disponible y puede realizarse directamente en taquillas, a través de la aplicación móvil o mediante el sitio oficial de la empresa.

Sin embargo, no se tiene un listado oficial de los complejos que participan, por lo que recomienda consultar previamente la cartelera de cada sucursal para confirmar la disponibilidad de funciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el Mundial 2026 en el cine?

El precio de las entradas depende del tipo de sala elegida y del partido que se desee ver.

Para las funciones en salas tradicionales, los boletos tienen un costo de 69 pesos por persona, sin diferencias entre adultos, niños o personas adultas mayores. En el caso de los partidos de la Selección Mexicana, la tarifa aumenta a 89 pesos.

Los aficionados que prefieran una experiencia más cómoda pueden optar por las salas VIP, donde algunos encuentros están disponibles por 125 pesos por entrada.

Es importante considerar que las compras realizadas mediante la aplicación, el portal de internet o los kioscos de autoservicio Cinépolis aplica una comisión por servicio de 6 pesos por boleto.

Además, la cadena lanzó una promoción especial denominada Cinebono Futbolero. Este paquete incluye cuatro accesos para cuatro partidos distintos por 250 pesos en salas tradicionales o 380 pesos para funciones VIP. La oferta está disponible únicamente para los usuarios registrados en Club Cinépolis.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica está disponible en cines. (Foto: EFE).

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver en cines?

La programación anunciada incluye principalmente encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo, etapa en la que participan las 48 selecciones clasificadas.

Entre los compromisos más atractivos destacan los partidos de la Selección Mexicana. La transmisión del encuentro inaugural de México contra Sudáfrica incluye también la ceremonia de apertura del torneo.

Además de los partidos de la primera ronda, Cinépolis confirmó la proyección de las dos semifinales y la gran final de la Copa del Mundo. Esta es la lista completa de partidos, fechas y horarios confirmados para las funciones del Mundial 2026 en los cines de México:

México vs. Sudáfrica : Jueves 11 de junio a la 1:00 p.m.

: Jueves 11 de junio a la 1:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay : Viernes 12 de junio a las 7:00 p.m.

: Viernes 12 de junio a las 7:00 p.m. Brasil vs. Marruecos : Sábado 13 de junio a las 4:00 p.m.

: Sábado 13 de junio a las 4:00 p.m. Países Bajos vs. Japón : Domingo 14 de junio a las 2:00 p.m.

: Domingo 14 de junio a las 2:00 p.m. Argentina vs. Argelia : Martes 16 de junio a las 7:00 p.m.

: Martes 16 de junio a las 7:00 p.m. Inglaterra vs. Croacia : Miércoles 17 de junio a las 2:00 p.m.

: Miércoles 17 de junio a las 2:00 p.m. México vs. Corea del Sur : Jueves 18 de junio a las 7:00 p.m.

: Jueves 18 de junio a las 7:00 p.m. Brasil vs. Haití : Viernes 19 de junio a las 6:30 p.m.

: Viernes 19 de junio a las 6:30 p.m. Países Bajos vs. Suecia : Sábado 20 de junio a las 11:00 a.m.

: Sábado 20 de junio a las 11:00 a.m. España vs. Arabia Saudita : Domingo 21 de junio a las 10:00 a.m.

: Domingo 21 de junio a las 10:00 a.m. Noruega vs. Senegal : Lunes 22 de junio a las 6:00 p.m.

: Lunes 22 de junio a las 6:00 p.m. Colombia contra República Democrática del Congo : Martes 23 de junio a las 8:00 p.m.

: Martes 23 de junio a las 8:00 p.m. Chequia vs. México : Miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m.

: Miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m. Ecuador vs. Alemania : Jueves 25 de junio a las 2:00 p.m.

: Jueves 25 de junio a las 2:00 p.m. Uruguay vs. España : Viernes 26 de junio a las 6:00 p.m.

: Viernes 26 de junio a las 6:00 p.m. Panamá vs. Inglaterra : Sábado 27 de junio a las 3:00 p.m.

: Sábado 27 de junio a las 3:00 p.m. Colombia vs. Portugal : Sábado 27 de junio a las 5:30 p.m.

: Sábado 27 de junio a las 5:30 p.m. Semifinal 1 : Martes 14 de julio a la 1:00 p.m.

: Martes 14 de julio a la 1:00 p.m. Semifinal 2: Miércoles 15 de junio a la 1:00 p.m.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio, donde finalmente conocemos al campeón del certamen.

El encuentro se lleva a cabo desde el MetLife Stadium, estadio ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El juego también tiene funciones en Cinépolis, pero la mayoría de ellas ya se encuentran agotadas.