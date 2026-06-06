Aymen Hussein, futbolista que clasificó a Irak al Mundial 2026, fue detenido 7 horas en aeropuerto de EU

Aymen Hussein se convirtió en una de las figuras más importantes de la Selección de Irak luego de anotar el gol que llevó al equipo al Mundial 2026. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Aymen Hussein, el futbolista que anotó el gol con el que la Selección de Irak clasificó al Mundial 2026, fue retenido en el Aeropuerto Internacional O’Hare, de Chicago, Estados Unidos, donde pasó siete horas en un extenso interrogatorio.

La Selección de Futbol de Irak arribó a primera hora de este sábado 6 de junio, debido a que disputará la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA en territorio estadounidense, donde enfrentará a selecciones como Francia y Noruega.

Además de Aymen Hussein, fue retenido Talal Salah, fotógrafo oficial del conjunto iraquí, a quien sometieron a un interrogatorio de más de 10 horas; sin embargo, no le permitieron ingresar a Estados Unidos para realizar su trabajo.

¿Por qué retuvieron a Aymen Hussein, delantero de Irak?

La agencia de noticias iraquí Shafaq News explicó que la llegada de la Selección de Irak a Estados Unidos se retrasó luego de que las autoridades migratorias del aeropuerto de Chicago retuvieron al delantero Aymen Hussein.

Sabah Qasim, miembro de la Asociación Iraquí de Futbol, explicó a la agencia que la detención del jugador ocurrió debido a un problema con su visado, ya que existía una similitud de nombres con otro ciudadano iraquí.

El funcionario también explicó que la Embajada de Irak en Estados Unidos mantuvo contacto directo con las autoridades del Aeropuerto Internacional O’Hare con el objetivo de resolver la situación.

A pesar de ello, el jugador fue interrogado durante siete horas, por lo que el resto de los convocados al Mundial 2026 se dirigió al lugar de concentración y, una vez liberado, Aymen Hussein se incorporó al grupo.

Portales de noticias como The Straits Times solicitaron comentarios sobre el incidente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

Aymen Hussein se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de la Selección Nacional de Irak después de anotar el gol que les dio la victoria en el partido de repechaje contra Bolivia.

La anotación de Hussein no solo significó el pase al Mundial 2026 —donde además quedaron ubicados en el llamado ‘Grupo de la Muerte’— sino que también representó un momento histórico para el futbol iraquí, al clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en 40 años.

¿Qué se sabe de la detención de Talal Salah, fotógrafo de Irak?

La agencia Shafaq News también informó que este sábado fue retenido Talal Salah, fotógrafo oficial de la Selección de Irak, a quien interrogaron durante 13 horas consecutivas.

Al respecto, un funcionario vinculado al Comité Olímpico Iraquí dijo, en declaraciones retomadas por el portal India Today, que durante el proceso las autoridades migratorias revisaron el teléfono celular del fotógrafo.

“El fotógrafo de la selección nacional, Talal Salah, estuvo retenido durante más de 10 horas, fue sometido a controles telefónicos similares”, comentó, de acuerdo con el portal.

A pesar de ello, Talal Salah no corrió con la misma suerte que el delantero, ya que finalmente se le negó la entrada a Estados Unidos, lo que provocó que no se documentara la llegada de la delegación iraquí al país.

El primer partido de Irak en el Mundial 2026 será contra la Selección de Noruega en el Estadio de Boston el próximo 16 de junio. Posteriormente se medirá ante Francia el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente a Senegal.

Irán acusa a Estados Unidos de impedir la entrada de su personal

El caso de la Selección de Irak llega poco después de que la embajada de Irán en Turquía acusó a Estados Unidos de supuestamente negar el visado a gran parte de su personal directivo y ejecutivo, así como a asesores técnicos.

“El incompetente anfitrión de la FIFA, Estados Unidos, está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades”, escribió la embajada en un comunicado compartido en redes sociales.

En el escrito también recordaron que la Selección de Irán es una invitada al Mundial 2026, por lo que consideran que las autoridades correspondientes deberían garantizar la emisión de los documentos migratorios para todos los integrantes del equipo.

La denuncia ocurrió después de que el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, aseguró en redes sociales que ya se estaban procesando las visas para que el equipo iraní viajara al país.

“(Estamos) orgullosos de nuestro excepcional equipo en la Embajada de Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para la selección nacional de futbol de Irán en su camino hacia el Mundial en Estados Unidos”, escribió.