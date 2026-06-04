Jugadores de Irán cuentan cómo les afecta la guerra: ‘Vamos por nuestra gente, para su alegría’

Alireza Jahanbakhsh y la Selección de Irán entrenarán en México para el Mundial 2026.

La Selección de Irán, que entrenará en México, se prepara para su participación en el Mundial 2026 mientras su país está en guerra contra Estados Unidos —principal anfitrión del torneo— e Israel, una situación única en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA.

Durante la concentración de la Selección de Irán en Turquía, la agencia de noticias AP conversó con dos jugadores, quienes describieron cómo la guerra en Medio Oriente, que vive una tregua, afecta su preparación para el Mundial en EU, México y Canadá.

“Para ser honesto, no es fácil”, aseguró Saeid Ezatolahi, mediocampista de 29 años que también jugó con la Selección de Irán en la Copa del Mundo de 2018 y en el Mundial de Qatar 2022.

“Ese va a ser mi tercer Mundial. Para mí y para algunos de los otros jugadores, quizá sea más fácil manejar este tipo de cosas”, comentó al término del entrenamiento. “Al final... va a ser difícil para nosotros porque, al mismo tiempo, seguimos las noticias en nuestro país y las cuestiones políticas pueden afectar la mente de los jugadores y de la gente”.

La Selección de Irán ha pasado más de dos semanas en Turquía, en su mayoría entrenando en el balneario costero de Antalya, y algunos fueron a la capital Ankara, para presentar solicitudes de visa en la embajada de Estados Unidos.

Irán entrenará en México durante el Mundial 2026

El equipo iraní tiene previsto viajar a México luego de recibir las visas de la embajada de México en Ankara. Los problemas con el trámite de visas de EU hicieron que la base de entrenamiento de Irán para el Mundial se trasladara de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera México-Estados Unidos.

Irán jugará sus dos primeros partidos cerca de Los Ángeles, que tiene una gran comunidad iraní.

“Sin duda, esperamos tener muchos aficionados durante nuestros partidos”, señaló Ezatolahi. “Va a ser mucha presión para nosotros porque la expectativa va a ser alta. Solo deseo que podamos hacerlos sentir orgullosos y mostrarles que los iraníes están preparados para cualquier trabajo duro”, agregó.

Mohammad Ghorbani, de 24 años, disputará su primer Mundial con Irán.

“Estamos atravesando circunstancias especiales en este momento, pero somos futbolistas y tenemos que jugar, entrenar y prepararnos”, dijo el jugador del Al Wahda de Abu Dabi.

“Sabemos que nuestra gente ha pasado por muchas dificultades durante la guerra en Irán, y vamos allí por ellos, para conseguir los mejores resultados para la alegría de la gente de nuestro país”, añadió.

Así inició la guerra en Medio Oriente entre EU e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel bombarderon Irán el 28 de febrero. Días después se confirmó la muerte del líder supremo y de otros altos funcionarios.

Irán respondió con ataques dirigidos contra Israel, fuerzas de Estados Unidos y los estados árabes del Golfo. Además, ha mantenido un férreo bloqueo en el estrecho de Ormuz, lo que pone en peligro los suministros de petróleo mundiales.

Pese a que hay un alto el fuego en vigor, Irán y Estados Unidos aún no concluyen las negociaciones de paz y los ataques continúan en la región.

¿Cuál es el grupo de Irán en el Mundial 2026?

La Selección de Irán no tendrá que ingresar a Estados Unidos hasta el 14 de junio, un día antes de su primer partido contra Nueva Zelanda. El juego será en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood.

Irán regresará a Inglewood para enfrentar a Bélgica el 21 de junio y completará su actividad como parte del Grupo G del Mundial 2026, contra Egipto el 26 de junio.

“Estoy realmente orgulloso de ser parte de mi Selección”, expresó Ezatolahi, cuya carrera lo ha llevado a jugar en clubes de España, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Qatar y ahora Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

“Necesitamos despejar la mente y estar frescos porque nuestro objetivo y nuestro deber es luchar por nuestra gente, representar a nuestro país y mostrar lo buenos que somos”, sostuvo.

Ghorbani coincidió y afirmó que el equipo quiere llevar alegría a los iraníes.

“El mejor mensaje que puedo dar ahora mismo es que el equipo iraní está mostrando lo que significa ser un equipo”, declaró. “Estamos mostrando que un equipo puede llevar alegría a todo nuestro país”.