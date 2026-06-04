Inauguración del Mundial: ¿El 11 de junio será descanso obligatorio para trabajadores? Sheinbaum explica

¿Sin trabajo y sin clases? Sheinbaum adelanta medidas para el Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La iniciativa privada deberá decidir si declara día inhábil el próximo 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que, en caso de que las empresas determinen suspender labores durante el partido entre México y Sudáfrica, aplicarían las disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas, el pago adicional correspondiente para quienes laboren durante una jornada considerada no laborable.

Sin embargo, quienes podrían contar con mayores facilidades son los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ya que para la administración pública resulta más sencillo autorizar una jornada no laboral.

“El Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar facilidades a los trabajadores del gobierno, que es más fácil. En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable, entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras si se trabaja, en fin, entonces es una condición distinta”, comentó durante la mañanera del 4 de junio.

Se perfila suspensión de clases durante los partidos del Mundial 2026

Sheinbaum Pardo señaló que las autoridades educativas analizan medidas para suspender clases durante los días de partidos del Mundial 2026 en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Aclaró que la medida no aplicaría a nivel nacional y que cada entidad federativa tendría la facultad de realizar ajustes a su calendario escolar si así lo considera durante el torneo.

“Se está orientando para que los días de partidos pueda haber suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido. A nivel nacional, es distinto; cada estado tiene que tomar su propia decisión”, explicó.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?

El próximo 11 de junio, el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México marcará el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La fecha tendrá un significado especial, ya que el inmueble, conocido durante décadas como Estadio Azteca, se convertirá en el primer estadio del mundo que alberga tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

La ceremonia inaugural está programada para las 11:30 horas, mientras que el silbatazo inicial del encuentro se prevé para las 13:00 horas.

Por su parte, los aficionados podrán ingresar desde las 09:00 horas al Estadio Ciudad de México para participar en diversas actividades y experiencias previas al partido.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá al encuentro inaugural. La mandataria entregó su boleto a una joven aficionada para que acuda en su representación.