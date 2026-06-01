‘Nos hacen quedar como tontos’: Sudáfrica, rival de México, deja atrás a asistente técnico por visa

La selección de Sudáfrica viajó rumbo al Mundial 2026 con un día de retraso tras resolver problemas de visas que afectaron a jugadores y miembros del cuerpo técnico. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

La selección de Sudáfrica partió este lunes rumbo al torneo de la FIFA con un día de retraso y dejó atrás a su entrenador asistente tras problemas para conseguir visas de viaje para Estados Unidos.

Los Bafana Bafana enfrentará a México en el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca, conocido como Estadio Ciudad de México durante la justa. Además, disputará uno de sus partidos de la primera fase en Estados Unidos.

Los problemas de visado de la selección de Sudáfrica

El equipo rival de la Selección Mexicana debía partir el domingo al torneo, pero eso se retrasó porque no había recibido visas para algunos jugadores y miembros del personal, informó el ministro de Deportes.

Gayton McKenzie, ministro de Deportes, publicó en X que el “debacle” por las visas fue causado por un error administrativo de los directivos del equipo y lo calificó de vergonzoso.

McKenzie calificó la situación de “vergonzosa” y le dijo a la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) que necesita “un informe y se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre”.

“Nos están haciendo quedar como tontos”, dijo en las redes sociales.

Sudáfrica, primer rival de México en la Copa del Mundo 2026, dejó atrás a uno de sus asistentes técnicos mientras espera solucionar su situación migratoria. (Foto: EFE) (Mohamed Hossam/EFE)

La federación indicó el lunes que había conseguido visas para todos los jugadores y que partieron desde Johannesburgo en un vuelo chárter el lunes por la tarde.

No obstante, Danny Jordaan, presidente de la SAFA, señaló que al entrenador asistente Helman Mkhalele inicialmente se le negó una visa de Estados Unidos, sin que se diera una razón, y que sus documentos de viaje seguían pendientes.

“Esperamos que eso también se resuelva y que toda nuestra gente pueda viajar”, dijo Jordaan a los reporteros en el Aeropuerto Internacional OR Tambo.

La SAFA se disculpó por el retraso de 24 horas y afirmó que recibió ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y del consulado de Estados Unidos en Johannesburgo para resolver los problemas de visas.

El Estadio Ciudad de México albergará el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, marcado por los contratiempos administrativos del conjunto africano antes de viajar. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuándo y dónde juega Sudáfrica en el Mundial 2026?

Sudáfrica jugará en el Mundial por primera vez desde que fue anfitrión en 2010. También enfrenta a la República Checa en Atlanta y a Corea del Sur en Monterrey, México, en el Grupo A.

El plantel tendrá su base en la ciudad mexicana de Pachuca y allí tiene previsto disputar el viernes un último partido de fogueo contra Jamaica.

La gestión del equipo de Sudáfrica quedó bajo escrutinio por un error administrativo en las eliminatorias del Mundial, cuando el mediocampista Teboho Mokoena jugó un partido contra Lesoto pese a estar suspendido. A Sudáfrica le retiraron esa victoria, lo que puso en riesgo sus esperanzas de clasificarse.

El equipo superó eso para sellar su boleto como primero de su grupo por un punto.

Jueves 11 de junio de 2026

15:00 - México vs. Sudáfrica - Estadio Ciudad de México

22:00 - República de Corea vs. República Checa - Estadio Guadalajara

Jueves 18 de junio de 2026

12:00 - República Checa vs. Sudáfrica - Atlanta Stadium

21:00 - México vs. República de Corea - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio de 2026