Trofeo del Mundial 2026 llega a CDMX: Fechas, ubicación y quiénes pueden conocerlo

El mes mundialista comenzó y una de las actividades previas a la inauguración del Mundial 2026, es la visita del trofeo de la Copa del Mundo a la Ciudad de México donde algunos afortunados tiene la oportunidad de verlo de cerca y tomarse fotos con él.

La capital del país fue considerada dentro del recorrido debido a su papel protagónico como una de las sedes del torneo. Además de albergar varios encuentros mundialistas, el Estadio CDMX recibe el partido inaugural entre la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, y el equipo de Sudáfrica.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA será exhibido en la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo y dónde se exhibe el trofeo del Mundial en la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que los aficionados pueden admirar el histórico trofeo entre el 5 y el 8 de junio de 2026, apenas unos días antes de que comience oficialmente la Copa del Mundo.

La exhibición se lleva a cabo en la Utopía Mixhiuca, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Para quienes planean llegar en transporte público, las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas pertenecientes a la Línea 9.

La muestra permite a los visitantes acercarse a uno de los símbolos más importantes del futbol mundial, en una experiencia diseñada para los seguidores del deporte que esperan con entusiasmo la llegada del Mundial 2026 a México.

¿Quiénes pueden entrar a ver la Copa del Mundo en la CDMX?

Aunque el acceso al evento es gratuito, la entrada está sujeta a un registro previo realizado a través de la plataforma oficial del Trophy Tour.

Los organizadores implementaron una dinámica mediante la cual se otorgaron pases sencillos y dobles a los aficionados seleccionados para asistir al evento. Entre las reglas más importantes destaca la prohibición de tocar el trofeo.

Los asistentes sí pueden tomarse fotografías, siempre respetando la distancia establecida y las indicaciones del personal encargado de la exhibición.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, mencionó que el evento iba a ser para todos en un lugar público: “Para que la experiencia mundialista sea accesible para todas y todos los habitantes de la capital. Lo que queremos es eso, que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción”, indicó en enero de 2026.

Las declaraciones fueron realizadas meses antes de la apertura del registro oficial, cuando todavía no se conocían las restricciones de acceso. Hasta ahora, las autoridades no han informado modificaciones a los lineamientos anunciados.

¿Cuándo estará el trofeo del Mundial 2026 en Monterrey?

La gira del trofeo también contempla una visita a Monterrey, otra de las ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial 2026.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, la copa llegará el 8 de junio al Parque Fundidora, donde además se tiene programado un concierto del cantante colombiano J Balvin como parte de las actividades relacionadas con el Trophy Tour.

A diferencia de la Ciudad de México, la estancia del trofeo en la capital de Nuevo León será únicamente por un día.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se juegan en México?

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en México son los siguientes, junto con la fecha y el horario de cada uno de ellos:

Estadio Ciudad de México

México vs. Sudáfrica (Grupo A): Jueves 11 de junio a la 1:00 p.m.

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K): Miércoles 17 de junio a las 8:00 p.m.

Chequia vs. México (Grupo A): M iércoles 24 de junio a las 7:00 p.m.

1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I: M artes 30 de junio

Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80: Domingo 5 de julio

Estadio Guadalajara

República de Corea vs. Chequia (Grupo A): Jueves 11 de junio a las 8:00 p.m.

México vs. República de Corea (Grupo A): Jueves 18 de junio a las 7:00 p.m.

Colombia vs. RD Congo (Grupo K): Martes 23 de junio a las 8:00 p.m.

Uruguay vs. España (Grupo H): Viernes 26 de junio a las 6:00 p.m.

Estadio Monterrey