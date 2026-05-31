Los mexicanos nacemos donde nos da la gana: ¿Qué seleccionados de Aguirre son originarios de otro país?

La convocatoria de México para el Mundial 2026 incluye a algunos jugadores que, si bien no nacieron en México, cuentan con la nacionalidad gracias a sus raíces familiares, crecieron en el país o se naturalizaron.

Entre los 26 convocados por Javier Aguirre, varios de estos futbolistas nacidos fuera del territorio nacional apuntan a tener un papel importante en la próxima Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez: El chico de Chicago que se subió al Mundial 2026 con México

Nacido en Chicago, Illinois, pero de padres originarios de San Juan de los Lagos, Jalisco, Brian Gutiérrez se formó en las fuerzas básicas del Chicago Fire de la MLS, aunque siempre tuvo como referentes a futbolistas mexicanos como Cuauhtémoc Blanco, quien militó en ese club cuando el actual mediocampista de Chivas era un niño.

Hace menos de seis meses llegó al Guadalajara, donde poco a poco se convirtió en una pieza importante del equipo de Gabriel Milito. También se ganó un lugar en la Selección Mexicana, donde convenció rápidamente a Aguirre y podría tener minutos en el próximo mundial.

Nacidoe n Chicago, Brian Gutiérrez es de padres mexicanos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Álvaro Fidalgo: El canterano del Real Madrid que se enamoró de México

Nacido en Oviedo, Asturias, Álvaro Fidalgo pasó por las fuerzas básicas del Oviedo, Sporting e incluso Real Madrid, donde llegó hasta la división Castilla, pero sin debutar con el primer equipo.

Tras pasos por equipos como Rayo Majadahonda y Castellón, Fidalgo llegó como una apuesta del Club América y se convirtió en un ídolo. Posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana y la posibilidad de representar al Tri al mismo tiempo que lo fichó el Real Betis de LaLiga de España, donde espera tener revancha.

Álvaro Fidalgo obtuvo su nacionalidad a principios de año y aseguró su lugar en la Selección Mexicana. EFE/ Omar Alonso (Omar Alonso/EFE)

Obed Vargas: El mexicano que nació en Alaska y hoy está en Europa

De padre michoacano, Obed Vargas nació en Anchorage, Alaska. Inició su formación en el Cook Inlet Soccer Club de su ciudad y en 2019 fue reclutado por la academia del Seattle Sounders de la MLS.

Debutó profesionalmente con Tacoma Defiance y posteriormente llegó al primer equipo del Sounders. Su desempeño lo llevó a consolidarse como titular y, a principios de año, dio el salto a Europa para jugar con el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone, donde acumuló una buena cantidad de minutos hacia el final de la temporada.

Obed Vargas llegó en invierno al Atlético de Madrid. EFE/Andreu Esteban (Andreu Esteban/EFE)

Julián Quiñones: El colombiano que ‘la rompió’ en México y superó a Cristiano Ronaldo en Arabia

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, en Colombia; sin embargo, llegó a México desde joven comprado por Tigres y fue prestado a equipos como Venados y Lobos BUAP antes de obtener su nacionalidad y volverse un titular recurrente para los felinos.

Fue multicampeón con Tigres, Atlas y América, antes de llegar al Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, donde en la última temporada conquistó el título de goleo por encima de figuras como Cristiano Ronaldo.

Julian Quinones es referente de su equipo en Arabia. EFE/EPA/CHRIS TORRES (CHRIS TORRES/EFE)

Santiago Giménez: El hijo del ‘Chaco’ que nació en Argentina pero creció en México

Nacido en Buenos Aires, Argentina, Santiago Giménez vivió prácticamente toda su vida en México, donde su padre, Christian ‘Chaco’ Giménez, desarrolló la gran mayoría de su carrera.

El ‘Bebote’ optó por representar a México, país en el que creció y se formó futbolísticamente. Debutó con Cruz Azul, donde se convirtió en referente antes de dar el salto al Feyenoord de Países Bajos. Actualmente juega para el AC Milan.