Así operó el presunto saqueo en el fideicomiso de Lago de Tequesquitengo durante el gobierno del ‘Cuau’

Los fraudes en Lago de Tequesquitengo que desataron detenciones de exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Un entramado de presunta corrupción durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos resurgió con la detención de una de sus colaboradoras: Coinda ‘N’.

Según las investigaciones, funcionarios públicos de Morelos presuntamente aprovecharon sus cargos para saquear las arcas del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, organismo creado originalmente para impulsar el desarrollo turístico del llamado ‘Mar de Morelos’.

Sin embargo, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el fideicomiso operó como una estructura financiera y administrativa destinada a beneficiar económicamente a funcionarios y personas cercanas al poder político, situación que debilitó la capacidad de desarrollo de la comunidad.

¿Cuáles fueron los fraudes en el fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante el gobierno del ‘Cuau’?

El saqueo del patrimonio estatal ocurrió mediante distintas tácticas, entre ellas pagos por eventos inexistentes, extracción de dinero desde el área contable y transacciones inmobiliarias irregulares.

Las auditorías revelaron que dos fraudes suman casi 40 millones de pesos.

Concierto fantasma de ‘El Potrillo’

Autoridades detectaron pagos irregulares por más de 20 millones de pesos extraídos directamente del fideicomiso.

Los recursos supuestamente estaban destinados al concierto de Alejandro Fernández en la Arena Teques; sin embargo, la presentación nunca ocurrió.

Desfalco desde el área contable

En 2022, autoridades documentaron un desvío superior a 19 millones de pesos.

Los fondos fueron extraídos por funcionarios que aprovecharon sus posiciones dentro del Departamento de Contabilidad.

Remate irregular de terrenos

La red también operó un esquema de corrupción inmobiliaria.

Con la presunta complicidad de áreas contables, notariales y registrales, autoridades emitieron escrituras con diversas anomalías para rematar predios y lotes de alta plusvalía a precios irrisorios.

De este modo, allegados a la administración estatal adquirieron propiedades en la ‘rivera morelense’.

Los colaboradores del gobierno del ‘Cuau’ detenidos por corrupción en el fideicomiso del Lago de Tequesquitengo

Tras las denuncias promovidas por la actual titular del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, Keila Figueroa, hasta ahora suman tres exfuncionarios detenidos de un total de cinco presuntos implicados.

Por un lado, Dionicio Emanuel ‘N’, exdirector general del fideicomiso, aparece identificado como uno de los principales objetivos de la investigación, ya que bajo su gestión presuntamente ocurrió tanto el saqueo de recursos públicos como la entrega de reservas territoriales.

También permanece arrestada Elizabeth Marina ‘N’, exjefa del Departamento de Contabilidad. Supuestamente, utilizó su cargo operativo en 2022 para desviar los 19 millones de pesos destinados al desarrollo de la región.

Recientemente, autoridades detuvieron a Coinda ‘N’, extesorera y excoordinadora de Enlace Financiero, quien presuntamente autorizó y realizó pagos superiores a 20 millones de pesos para el concierto de ‘El Potrillo’.