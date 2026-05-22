Clima en Puebla y Morelos: Sábado 23 de mayo espera calor y cielo medio nublado

Este sábado 23 de mayo, el clima en Puebla y Morelos se mantendrá con cielo medio nublado en la mayor parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las temperaturas serán cálidas, con máximas de hasta 27.7°C en Cuernavaca. La mínima, por su parte, llegará a los 11.7°C en Cholula, Puebla. No se esperan lluvias importantes, lo que favorecerá las actividades al aire libre en ambas entidades.
¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos?
La ciudad de Puebla registrará una temperatura mínima de 12.3°C y una máxima de 25.7°C. Los municipios de Puebla capital tendrán condiciones similares. En Cuernavaca, Morelos, el ambiente será más cálido, con una mínima de 13.7°C y una máxima de 27.7°C. Ambas localidades tendrán cielo medio nublado.
En Cholula, Puebla, las temperaturas serán ligeramente más frescas, con una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.7°C. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula experimentarán rangos similares. Se observa una diferencia notable, pues Cuernavaca presenta el día más cálido de la zona, mientras Cholula es la más fresca.
¿Lloverá en Puebla y Morelos?
La probabilidad de lluvia en Puebla y Morelos es baja en general. Las tres ciudades principales, Puebla, Cuernavaca y Cholula, se mantendrán bajo un cielo medio nublado, sin indicios de chubascos o tormentas. Estas condiciones favorecen un día seco y estable en la región.
El viento en Puebla soplará a 7 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 4 km/h. En Cholula, el viento alcanzará los 6 km/h. A nivel nacional, el SMN prevé lluvias muy fuertes en el noreste y sureste del país, pero estas no afectarán directamente a Puebla y Morelos, que tendrán condiciones más estables.
¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?
El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:Sábado 23 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.Domingo 24 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.Lunes 25 de mayo: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.
La tendencia para los próximos días muestra un descenso gradual de las temperaturas máximas, pasando de 27°C el sábado a 24°C el lunes. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 12°C y 13°C. El cielo seguirá predominantemente medio nublado, con vientos moderados, sin pronóstico de lluvias para el fin de semana.
¿Cómo protegerse del calor?
Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. También es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación UV es más intensa. Usar protector solar es fundamental.
Para salir de casa, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, que ayude a reflejar el calor. Es recomendable llevar sombrero o gorra y gafas de sol para protegerse. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas ligero puede ser útil ante cualquier cambio inesperado en el clima.
Fuente: CONAGUA.
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