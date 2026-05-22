Clima en Puebla y Morelos: Sábado 23 de mayo espera calor y cielo medio nublado

Este sábado 23 de mayo, el clima en Puebla y Morelos se mantendrá con cielo medio nublado en la mayor parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las temperaturas serán cálidas, con máximas de hasta 27.7°C en Cuernavaca. La mínima, por su parte, llegará a los 11.7°C en Cholula, Puebla. No se esperan lluvias importantes, lo que favorecerá las actividades al aire libre en ambas entidades.

¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla registrará una temperatura mínima de 12.3°C y una máxima de 25.7°C. Los municipios de Puebla capital tendrán condiciones similares. En Cuernavaca, Morelos, el ambiente será más cálido, con una mínima de 13.7°C y una máxima de 27.7°C. Ambas localidades tendrán cielo medio nublado.

En Cholula, Puebla, las temperaturas serán ligeramente más frescas, con una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.7°C. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula experimentarán rangos similares. Se observa una diferencia notable, pues Cuernavaca presenta el día más cálido de la zona, mientras Cholula es la más fresca.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia en Puebla y Morelos es baja en general. Las tres ciudades principales, Puebla, Cuernavaca y Cholula, se mantendrán bajo un cielo medio nublado, sin indicios de chubascos o tormentas. Estas condiciones favorecen un día seco y estable en la región.

El viento en Puebla soplará a 7 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 4 km/h. En Cholula, el viento alcanzará los 6 km/h. A nivel nacional, el SMN prevé lluvias muy fuertes en el noreste y sureste del país, pero estas no afectarán directamente a Puebla y Morelos, que tendrán condiciones más estables.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:Sábado 23 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.Domingo 24 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.Lunes 25 de mayo: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un descenso gradual de las temperaturas máximas, pasando de 27°C el sábado a 24°C el lunes. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 12°C y 13°C. El cielo seguirá predominantemente medio nublado, con vientos moderados, sin pronóstico de lluvias para el fin de semana.

¿Cómo protegerse del calor?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. También es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación UV es más intensa. Usar protector solar es fundamental.

Para salir de casa, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, que ayude a reflejar el calor. Es recomendable llevar sombrero o gorra y gafas de sol para protegerse. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas ligero puede ser útil ante cualquier cambio inesperado en el clima.

Fuente: CONAGUA.

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