¡Saca el bloqueador! Monterrey, Nuevo León, tendrá un clima de hasta 34 grados este sábado 23 de mayo

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para este sábado 23 de mayo, presenta un cielo despejado. Se esperan temperaturas que irán desde los 16.0°C de mínima hasta los 34.3°C de máxima. La jornada será calurosa, con variaciones significativas entre las ciudades principales de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la Zona Metropolitana de Monterrey?

En Monterrey, la temperatura actual es de 24.6°C, con una mínima de 16.7°C y una máxima que llegará a los 31.3°C. Por su parte, San Pedro Garza García registra una mínima de 16.0°C y una máxima de 29.7°C. Estas cifras muestran un ambiente cálido.

Guadalupe tendrá una mínima de 17.7°C y una máxima de 32.3°C. Apodaca, por otro lado, será la ciudad más cálida con una mínima de 18.7°C y una máxima de 34.3°C. Las diferencias térmicas entre municipios serán notables durante el día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este sábado en Nuevo León?

La probabilidad de lluvia para este sábado es baja en toda la Zona Metropolitana. El cielo se mantendrá despejado o con pocas nubes durante gran parte del día. Se descarta la presencia de aguaceros o tormentas eléctricas en las ciudades principales.

El viento soplará con una velocidad de 7 km/h en Monterrey y Guadalupe. En San Pedro Garza García, el viento será de 6 km/h, mientras que en Apodaca alcanzará los 9 km/h. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con poca probabilidad de lluvia en toda la región.

¿Cómo se comportará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:Sábado 23 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 16°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h.Domingo 24 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.Lunes 25 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 17°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un mantenimiento de temperaturas cálidas. El domingo se espera un cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvia. Para el lunes, las temperaturas máximas bajarán ligeramente, lo que ofrecerá un ligero respiro del calor.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 34 grados en la región?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor.

El uso de ropa ligera, de colores claros y manga larga es fundamental. También es aconsejable aplicar protector solar y buscar la sombra. Se pide especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Fuente: CONAGUA.

¿Hay alertas por clima extremo en Nuevo León este sábado?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido avisos generales para el noreste del país, incluyendo Nuevo León, sobre la posible formación de torbellinos y lluvias muy fuertes en días recientes. Sin embargo, para este sábado, la Zona Metropolitana de Monterrey no tiene alertas activas por clima extremo.

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