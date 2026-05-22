Ponte bloqueador: Zona Metropolitana de Guadalajara espera temperaturas de hasta 35°C este sábado

Las condiciones climáticas en la Zona Metropolitana de Guadalajara se caracterizan por un cielo despejado durante todo el día.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, experimenta este viernes 22 de mayo un día de intenso calor.

Se esperan temperaturas máximas que alcanzan los 34.3°C, con cielos principalmente despejados y vientos ligeros, según el pronóstico. La población deberá tomar precauciones ante el incremento del termómetro en toda la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Jalisco?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre una mínima de 15.0°C y una máxima de 34.3°C. Los vientos soplan a 7 km/h. Para Zapopan, el termómetro marca una mínima de 14.3°C y una máxima de 34.3°C, con vientos a 7 km/h. Ambas ciudades presentarán condiciones similares de calor.

Tlaquepaque registra temperaturas de 15.0°C como mínima y 34.3°C como máxima, con vientos de 6 km/h. Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 15.7°C y una máxima de 34.3°C, con vientos de 6 km/h. Todas las ciudades mantendrán cielos despejados durante la jornada.

¿Lloverá este viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Las condiciones climáticas en la Zona Metropolitana de Guadalajara se caracterizan por un cielo despejado durante todo el día.

No se espera probabilidad de lluvia para este viernes 22 de mayo, lo que favorece un ambiente seco y soleado. Los vientos serán ligeros en toda la región, sin cambios significativos en el transcurso del día.

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en el noreste y sureste del país.

Habrá posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, en Jalisco las condiciones permanecen estables, con predominio de cielos despejados y sin alertas de tormentas para la zona metropolitana.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 23 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 24 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Lunes 25 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara indica que el calor persistirá.

Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 34°C a 35°C, con mínimas estables en 15°C. Se recomienda a la población seguir atenta a las actualizaciones del clima oficial.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo abundante agua, incluso si no se siente sed.

Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor radiación solar y donde el calor es más intenso.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y manga larga ayuda a protegerse del sol. También es importante aplicar protector solar con un factor de protección alto y usar sombreros o gorras al salir.

Buscar la sombra es fundamental para prevenir golpes de calor y deshidratación durante la jornada.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en Jalisco?

Para obtener información actualizada y detallada sobre el clima en Jalisco, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil del Estado de Jalisco.

Estas instituciones ofrecen reportes precisos para la seguridad de todos los ciudadanos y la prevención de riesgos climáticos.

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