‘Él la empujó’: Julio César Chávez explica por qué detuvieron a Omar, su hijo

Julio César Chávez aseguró que la relación de Omar era conflictiva y “tóxica”, e indicó que todo fue ocasionado por una discusión. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Omar Chávez salió de la cárcel, Julio César Chávez habló sobre la situación legal que enfrenta su hijo, quien fue denunciado por los presuntos delitos de violencia familiar y lesiones.

Omar, también hermano de Julio César Chávez Jr., fue detenido el pasado 20 de mayo en Culiacán a las 8:53 de la mañana por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Tras la aprehensión, el boxeador mexicano fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en donde permaneció un día, ya que tras la primera audiencia el juez le permitió llevar su proceso en libertad.

Omar Chávez fue liberado un día después de su detención. (Foto Cuartoscuro)

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la detención de Omar?

En un encuentro con los medios de comunicación, el boxeador Julio César Chávez explicó que su hijo fue aprehendido luego de una discusión que tuvo con su actual pareja, en la cual presuntamente ambos llegaron al contacto físico.

El también amigo de la conductora Yolanda Andrade añadió que la relación de su hijo no estaba en los mejores términos, lo que habría derivado en la pelea: “La verdad es que tener una pareja conflictiva, tóxica… yo siempre se lo dije. Entonces, esta muchacha, en un arranque, le dio una cachetada a Omar y él la empujó”, dijo.

Dadas las circunstancias, la joven se acercó con las autoridades para poner una denuncia en contra de Omar Chávez: “La muchacha dijo que él la había golpeado, que esto, que lo otro. Entonces, se hizo una bola de nieve hasta que estalló”.

Julio César Chávez habló sobre el caso de Omar Chávez en un encuentro con los medios. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

Chávez compartió que su hijo “no tenía nada que temer”, por lo cual pasó solo unas horas en detención y luego fue puesto en libertad: “Gracias a Dios Omar está bien y está en su casa”.

Aunque Julio César Chávez aseguró que “es un caso que ya está cerrado”, las investigaciones continúan, ya que el juez solo le dio la oportunidad de llevar el proceso en libertad.

¿Por qué detuvieron a Omar Chávez?

Tal como indicó Julio César Chávez en su encuentro con los medios, Omar acudió a los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral para una audiencia inicial; sin embargo, ya tenía una orden de aprehensión.

Esta le fue dictada debido a que presuntamente se había negado a enfrentar la justicia y atender los llamados ante el juez, luego de ser denunciado por supuestamente golpear a su pareja, un caso que sigue en curso.

Una vez que fue puesto en libertad, Omar Chávez reapareció en redes sociales, en donde compartió algunas fotografías y videos en sus historias de Instagram. Ahí comentó: “Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto, gracias a Dios”.

Además, publicó algunos videos sobre la ocasión en la que Mike Tyson estuvo en prisión, luego de que fue declarado culpable del delito de violación, y cómo regresó al ring tras salir de la cárcel. Un clip al que añadió: “Cuando voy a pelear”.

Omar Chávez también compartió que estaba jugando frontón con sus primos, sin hacer frente públicamente a la situación legal a la que se enfrenta. La pena por los delitos de violencia familiar y lesiones alcanza hasta 6 años de prisión y puede aumentar si hay agravantes, de acuerdo con el Código Penal de Sinaloa.