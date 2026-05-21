Omar, hijo de JC Chávez, es acusado de violencia familiar y lesiones: ¿Cuál es la pena por ese delito?

El hijo de Julio César Chávez enfrenta acusaciones de una mujer (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Omar, hijo de Julio César Chávez, salió de prisión para llevar en libertad un proceso legal en el que una mujer lo acusa de violencia familiar y lesiones.

El boxeador mexicano fue detenido ayer miércoles por la mañana, luego de que no atendiera a los llamados de la justicia. Tras ser aprehendido, lo recluyeron en el penal de Aguaruto.

Esta es la pena que podría enfrentar el hijo de JC Chávez

De acuerdo con el código penal de Sinaloa, “comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental”.

En caso de que Omar sea juzgado por este delito, podría enfrentar penas de:

3 a 5 meses de prisión o multa de 10 a 30 días si sanan en hasta 15 días.

o multa de 10 a 30 días si sanan en hasta 15 días. 4 meses a 1 año de prisión y multa de 30 a 60 días si sanan en más de 15 días.

y multa de 30 a 60 días si sanan en más de 15 días. 1 a 4 años de prisión y multa de 60 a 100 días si dejan una cicatriz permanente y visible en la cara.

y multa de 60 a 100 días si dejan una cicatriz permanente y visible en la cara. Más tiempo en caso de que la lesión haya provocado algún otro tipo de secuela.

Omar fue detenido el miércoles (Foto: Cuartoscuro).

Además, el código prevé que las penas “se aumentarán hasta en dos terceras partes” cuando las lesiones “sean cometidas en contra de una mujer”.

En caso de la presunta violencia familiar, el mismo documento estipula que, a quien cometa el delito, “se le impondrá de uno a seis años de prisión“, además de ”prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de pensión alimenticia”.

El código también anticipa que “se le impondrá medida de seguridad consistente en tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte”.

Asimismo, explican que “el Ministerio Público apercibirá al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma”.

Para lo anterior, la autoridad administrativa “vigilará el cumplimiento de estas medidas” y, en caso de ser necesario, el MP solicitará “las medidas precautorias que considere pertinentes de manera inmediata”, las cuales deberán ser otorgadas por un juez.

Omar 'N' durante el pesaje de su pelea contra 'Inocente' Álvarez (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuáles han sido los escándalos de Omar, hijo de Julio César Chávez?

La detención del hijo de Julio César Chávez lo volvió a colocar en medio de la controversia, luego de años marcados por episodios ligados al narcotráfico y problemas del boxeador con adicciones.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2013, cuando Omar estuvo presente en la fiesta donde ocurrió el asesinato de Rafael Arellano Félix.

Según declaraciones ministeriales retomadas por Semanario Zeta, el boxeador relató que vio “a un sujeto vestido de payaso disparando” y que salió corriendo hacia la parte trasera del lugar para escapar del ataque armado. También aseguró que el agresor salió detrás de él con una pistola, por lo que se lanzó al piso para protegerse.

En años recientes, la familia Chávez también habló públicamente sobre las recaídas de Omar en el consumo de drogas y sus problemas con las apuestas.

Julio César Chávez reconoció en entrevistas que decidió internarlo en una clínica de rehabilitación en Tijuana después de un episodio relacionado con marihuana.

“No me da vergüenza decirlo”, declaró el excampeón mundial, quien además admitió sentirse responsable de varios errores cometidos con sus hijos.

A las polémicas se sumó el robo a la casa de Omar en marzo pasado y, ahora, su arresto apenas el miércoles 20 de mayo.