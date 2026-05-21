Pumas vs. Cruz Azul Parte I: Estas son las calles cerradas y alternativas viales por final de la Liga MX

¿Vas al Cruz Azul vs Pumas? Estas son las alternativas viales y rutas recomendadas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La fiebre por la final de la Liga MX tomará las calles de la Ciudad de México con el primer encuentro entre Cruz Azul y Pumas este jueves 21 de mayo.

El epicentro de las emociones de los aficionados será el Estadio Ciudad de los Deportes y la cita será a las 20:00 horas.

Sin embargo, para evitar el caos metropolitano y garantizar el orden, las autoridades capitalinas implementaron un fuerte dispositivo de seguridad que modificará la movilidad en la alcaldía Benito Juárez.

¿Cuáles serán las calles afectadas por el Cruz Azul vs Pumas?

En las próximas horas habrá cortes intermitentes y reducción de carriles en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes. Las autoridades descartaron cierres totales permanentes.

Las vialidades que presentarán mayores afectaciones son:

Avenida Insurgentes Sur : reducción de carriles frente al estadio por el cruce de peatones y el transporte de los equipos.

: reducción de carriles frente al estadio por el cruce de peatones y el transporte de los equipos. Calle Indiana: cierres parciales por el paso de las porras.

Calle Dakota: tránsito lento.

Maximino Ávila Camacho: también presentará complicaciones viales.

Ante la congestión vehicular prevista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a los automovilistas utilizar alternativas viales como:

Avenida Patriotismo

Avenida San Antonio

Avenida Extremadura

Avenida Revolución

Viaducto Río Becerra

Eje 5 Sur

¿Dónde estacionarse cerca del Estadio Ciudad de los Deportes?

El Estadio Ciudad de los Deportes no cuenta con estacionamiento propio, por ello, la principal recomendación de la dependencia para quienes asistirán al juego consiste en utilizar transporte público.

En el Metro de la CDMX, las estaciones más cercanas son San Antonio y Mixcoac de la Línea 7.

Por Metrobús, los aficionados pueden llegar desde las estaciones Ciudad de los Deportes y Parque Hundido de la Línea 1.

En caso de acudir en vehículo particular, las recomendaciones son:

Evitar estacionarse junto al estadio.

Utilizar estacionamientos de plazas comerciales cercanas.

Más de 3 mil oficiales de la SSC participarán en el operativo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo “Estadio Seguro”, el cual contempla la participación de 3 mil elementos policiales.

El blindaje de la zona estará conformado por mil policías de tránsito, inteligencia y operación policial, quienes contarán con respaldo de 64 vehículos oficiales, 31 motocicletas, cuatro grúas, un autobús y vigilancia aérea constante mediante un helicóptero de los Cóndores.

Además, mil 800 policías auxiliares custodiarán los accesos, pasillos, gradas y nivel de cancha para evitar el ingreso de objetos prohibidos y mantener el control.

El operativo vial y de seguridad permanecerá activo hasta el desalojo total del estadio y el restablecimiento de la circulación vehicular en la zona.