Economía de México ‘sorprende’: PIB se contrae 0.6%, menos de lo esperado para el primer trimestre

La economía de México se contrajo menos de lo esperado en el primer trimestre, con una actividad afectada por la debilidad de los sectores agrícola, manufacturero y de servicios.

El Producto Interno Bruto registró su mayor caída desde el último trimestre de 2024, al contraerse 0.6 por ciento en el periodo de enero a marzo frente a los tres meses anteriores, según datos finales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado superó la lectura preliminar de -0.8 por ciento publicada el mes pasado y también la estimación mediana de -0.8 por ciento de analistas encuestados por Bloomberg. El PIB creció 0.2 por ciento anual en el periodo.

La contracción del primer trimestre reavivó la preocupación sobre un posible riesgo de recesión técnica en México, escenario que implicaría dos trimestres consecutivos de caída del PIB.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ganó el cargo a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada pasó de cerca de 2 por ciento interanual a -6 por ciento a finales de 2025.

Los datos trimestrales mostraron que la caída ocurrió por una menor actividad en agricultura, manufactura y servicios.

El banco central expresó preocupación por la desaceleración de la segunda mayor economía de América Latina, al destacar en mayo que la contracción resultó notablemente mayor a la anticipada durante el primer trimestre, mientras advirtió que un eventual repunte sería más moderado.

El subgobernador del banco, Gabriel Cuadra, dijo la semana pasada que la economía mexicana podría registrar un crecimiento inferior al 1 por ciento este año, cifra por debajo de los pronósticos actuales del banco central de 1.6 por ciento.

Se prevé que Banxico, como se conoce al banco central, ajuste a la baja su previsión del PIB cuando publique su próximo informe trimestral el 27 de mayo.

A principios de este mes, Banxico recortó su tasa clave en 25 puntos base, hasta 6.50 por ciento, y señaló el cierre de su ciclo de flexibilización de dos años. Tres integrantes de la junta votaron a favor del recorte y dos respaldaron una pausa.

Los datos de inflación de mediados de mayo publicados este viernes mostraron que los precios al consumidor subieron 4.11 por ciento frente al año anterior, cifra inferior a la lectura previa de 4.37 por ciento y en línea con el pronóstico de Banxico de 4.10 por ciento para el segundo trimestre de 2026.

Las autoridades indicaron que un reciente repunte de la inflación tendría carácter temporal.

Banxico prevé que la inflación converja a la meta de 3 por ciento durante el segundo trimestre del próximo año, apoyada en parte por el débil crecimiento económico.