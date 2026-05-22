México vs. Ghana EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el amistoso de la Selección Mexicana?

Con algunos jugadores que militan en la Liga MX y en el futbol europeo, México encara el partido amistoso ante Ghana previo al arranque del Mundial del 2026. [Fotografía. ChatGPT]

Javier Aguirre tiene una nueva oportunidad para probar futbolistas antes de definir a su cuadro titular para el Mundial 2026: hoy la Selección Mexicana enfrenta a Ghana en el amistoso que se disputa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El partido representa una de las últimas pruebas importantes antes del debut mundialista de México ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

El equipo tricolor busca encontrar estabilidad en su funcionamiento colectivo tras los amistosos ante Portugal y Bélgica. Además, trata de calmar las aguas después de la confusión que se provocó con el inicio de la concentración del equipo.

México vs. Ghana: Fecha, horario y canal para ver EN DIRECTO el partido

La Selección Mexicana disputa ante Ghana uno de sus últimos amistosos antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. El Estadio Cuauhtémoc también albergará en los próximos días el partido de preparación entre España y Perú rumbo al Mundial 2026.

Partido : México vs. Ghana

: México vs. Ghana Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Horario : 20:00 horas, tiempo del centro de México

: 20:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Cuauhtémoc, Puebla

: Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

Posibles alineaciones de México vs. Ghana en Puebla

Con algunos jugadores que militan en Europa ya concentrados en el Centro de Alto Rendimiento, Javier Aguirre perfila una alineación con mezcla de experiencia y juventud para enfrentar a Ghana.

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana mantiene la observación de varios futbolistas antes de entregar la convocatoria definitiva rumbo al Mundial 2026.

Posible alineación de México:

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Jesús Gómez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Gilberto Mora

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Armando González

Posible alineación de Ghana:

Benjamin Asare

Jan Kwasi Gyamerah

Terry Yegbe

Nathaniel Adjei

David Oduro

Majeed Ashimeru

Joseph Opoku

Salim Adams

Jesurun Rak-Sakyi

Ibrahim Osman

Aziz Issah

México llegará al amistoso contra Ghana tras empatar ante Portugal y Bélgica en la última fecha FIFA: [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo llega México al amistoso contra Ghana?

La Selección Mexicana llega al partido después de una serie de amistosos donde Javier Aguirre comenzó a perfilar su equipo rumbo al Mundial 2026. Durante marzo, el conjunto tricolor empató ante Portugal y Bélgica, dos de las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA.

En el partido ante Portugal, México empató sin goles en lo que significó la reinauguración del Estadio Banorte, resultado que no dejó conformes a los aficionados. Sin embargo, el panorama cambió en el encuentro frente a Bélgica, donde los dirigidos por Javier Aguirre mostraron una mejor versión durante la igualada de 1-1 en Chicago.

La preparación del equipo tricolor también estuvo rodeada de polémica después de que surgiera una confusión entre la Federación Mexicana de Futbol y clubes como Chivas y Toluca por la liberación de jugadores convocados al Mundial 2026.

El conflicto comenzó luego de que trascendió que Toluca habría recibido permiso para utilizar a algunos seleccionados en la Concachampions, situación que provocó molestia en Chivas. Incluso, Amaury Vergara ordenó que los futbolistas del ‘Rebaño Sagrado’ regresaran a Verde Valle antes de integrarse nuevamente a la concentración del equipo nacional.

Con los amistosos, Javier Aguirre buscará definir el 11 titular de la Selección Mexicana para el debut en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

Ghana disputa el amistoso como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El conjunto africano mantiene una base importante de futbolistas que militan en Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen Ibrahim Osman, Jesurun Rak-Sakyi, Majeed Ashimeru, Terry Yegbe y Nathaniel Adjei. La selección africana apuesta por un futbol dinámico y físico, características que históricamente complican a México.

El equipo africano también llega con una generación joven que busca consolidarse rumbo al Mundial. Varias de sus figuras militan en clubes europeos y utilizan estos amistosos para ganar experiencia internacional.

Ghana forma parte del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, por lo que el amistoso ante México también sirve para medir su nivel frente a selecciones de otras confederaciones antes del arranque del torneo.

¿Cuándo son los próximos amistosos de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

Después del encuentro ante Ghana, la Selección Mexicana todavía disputará dos partidos de preparación antes de su debut mundialista contra Sudáfrica. Javier Aguirre utilizará esos encuentros para definir su cuadro titular y afinar los últimos detalles tácticos del equipo.

El primero será el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. Posteriormente, el conjunto tricolor enfrentará a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca el próximo 4 de junio, en el que será el último amistoso previo al arranque del Mundial 2026.