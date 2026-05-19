México vs. Ghana en Puebla: Convocados, horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez se integraron a la concentración de la Selección Mexicana y podrían ver minutos para el partido ante Ghana. [Fotografía. ChatGPT]

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó para la Selección Mexicana. El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta uno de sus primeros exámenes antes de entregar la lista definitiva para la Copa del Mundo. México enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla este viernes 22 de mayo.

El encuentro marcará el inicio de la etapa final de preparación de la Selección Mexicana antes de arrancar su participación en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Mientras México ya trabaja con futbolistas de Liga MX y algunos jugadores europeos, la selección africana encarará el partido amistoso con varios elementos sub-23 que buscarán mostrarse ante el combinado nacional.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el México vs. Ghana?

La Selección Mexicana enfrentará a Ghana el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble que también albergará el partido amistoso entre España y Perú una semana antes del comienzo del mundial.

El encuentro entre mexicanos y ghaneses forma parte de los últimos ensayos del equipo de Javier Aguirre antes del debut mundialista del próximo 11 de junio.

Partido : México vs. Ghana

: México vs. Ghana Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Horario : 20:00 horas

: 20:00 horas Sede : Estadio Cuauhtémoc, Puebla

: Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

¿Qué jugadores ya reportaron con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana ya cuenta con varios futbolistas concentrados en el Centro de Alto Rendimiento para comenzar la preparación rumbo al Mundial 2026.

En días recientes se dio a conocer la integración de los jugadores europeos que ya reportaron con el conjunto tricolor. Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez ya comenzaron trabajos bajo las órdenes de Javier Aguirre y estarán disponibles para el encuentro contra la selección africana.

La lista completa de los convocados la integran:

Porteros

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Defensas

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

César Montes

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Erik Lira

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Armando ‘Hormiga’ González

La Selección Mexicana tendrá 3 partidos amistosos previos a su debut en el Mundial del 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

El cuerpo técnico también trabaja con un grupo de sparrings conformado por jóvenes futbolistas que apoyarán en los entrenamientos y que forman parte del proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Óscar García

Luis Rey

Eduardo Águila

Jesús Gómez

Denzell García

Iker Fimbres

Kevin Castañeda

Isaías Violante

Recientemente, la Selección Mexicana informó que Jairo Torres quedó fuera temporalmente del grupo debido a una lesión muscular en el muslo derecho y permanecerá en rehabilitación hasta el 21 de mayo.

¿Qué jugadores de Ghana estarán en el partido amistoso contra México?

La selección africana llegará a Puebla con una convocatoria compuesta por jóvenes futbolistas y elementos que militan en clubes europeos. El entrenador Carlos Queiroz apostó por varios jugadores sub-23 que forman parte del proceso rumbo a las eliminatorias olímpicas.

Porteros

Solomon Agbasi

Paul Reverson

Gidios Aseako

Defensas

Oscar Oppong

Ebenezer Adade

Ebenezer Annan

Manu Duah

Nathaniel Adjei

Razak Simpson

Dacosta Antwi

Ebenezer Abban

Mediocampistas

Emmanuel Edjei

Abdul Aziz Issah

Augustine Boakye

Majeed Ashimeru

Rak-Sakyi Jesurun

Salim Adams

Delanteros

Daniel Agyei

Felix Afena-Gyan

Ibrahim Osman

Prince Amoako

Francis Amuzu

Joseph Opoku

La convocatoria no incluye a figuras como Antoine Semenyo, Abdul Fatawu Issahaku, Kojo Peprah Oppong y Marvin Senaya. La ausencia que más llamó la atención fue la del delantero del Manchester City, uno de los principales referentes ofensivos del futbol ghanés, quien registra 18 goles y 6 asistencias esta temporada.

La selección africana quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Panamá y Croacia.

Después del encuentro ante la selección africana, México todavía enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena y a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca antes de debutar el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.