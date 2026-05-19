México vs. Ghana en Puebla: Convocados, horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó para la Selección Mexicana. El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta uno de sus primeros exámenes antes de entregar la lista definitiva para la Copa del Mundo. México enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla este viernes 22 de mayo.
El encuentro marcará el inicio de la etapa final de preparación de la Selección Mexicana antes de arrancar su participación en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.
Mientras México ya trabaja con futbolistas de Liga MX y algunos jugadores europeos, la selección africana encarará el partido amistoso con varios elementos sub-23 que buscarán mostrarse ante el combinado nacional.
¿Dónde, cuándo y cómo ver el México vs. Ghana?
La Selección Mexicana enfrentará a Ghana el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble que también albergará el partido amistoso entre España y Perú una semana antes del comienzo del mundial.
El encuentro entre mexicanos y ghaneses forma parte de los últimos ensayos del equipo de Javier Aguirre antes del debut mundialista del próximo 11 de junio.
- Partido: México vs. Ghana
- Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026
- Horario: 20:00 horas
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX
¿Qué jugadores ya reportaron con la Selección Mexicana?
La Selección Mexicana ya cuenta con varios futbolistas concentrados en el Centro de Alto Rendimiento para comenzar la preparación rumbo al Mundial 2026.
En días recientes se dio a conocer la integración de los jugadores europeos que ya reportaron con el conjunto tricolor. Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez ya comenzaron trabajos bajo las órdenes de Javier Aguirre y estarán disponibles para el encuentro contra la selección africana.
La lista completa de los convocados la integran:
Porteros
- Carlos Acevedo
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Erik Lira
- Roberto Alvarado
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
Delanteros
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
- Armando ‘Hormiga’ González
El cuerpo técnico también trabaja con un grupo de sparrings conformado por jóvenes futbolistas que apoyarán en los entrenamientos y que forman parte del proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.
- Óscar García
- Luis Rey
- Eduardo Águila
- Jesús Gómez
- Denzell García
- Iker Fimbres
- Kevin Castañeda
- Isaías Violante
Recientemente, la Selección Mexicana informó que Jairo Torres quedó fuera temporalmente del grupo debido a una lesión muscular en el muslo derecho y permanecerá en rehabilitación hasta el 21 de mayo.
¿Qué jugadores de Ghana estarán en el partido amistoso contra México?
La selección africana llegará a Puebla con una convocatoria compuesta por jóvenes futbolistas y elementos que militan en clubes europeos. El entrenador Carlos Queiroz apostó por varios jugadores sub-23 que forman parte del proceso rumbo a las eliminatorias olímpicas.
Porteros
- Solomon Agbasi
- Paul Reverson
- Gidios Aseako
Defensas
- Oscar Oppong
- Ebenezer Adade
- Ebenezer Annan
- Manu Duah
- Nathaniel Adjei
- Razak Simpson
- Dacosta Antwi
- Ebenezer Abban
Mediocampistas
- Emmanuel Edjei
- Abdul Aziz Issah
- Augustine Boakye
- Majeed Ashimeru
- Rak-Sakyi Jesurun
- Salim Adams
Delanteros
- Daniel Agyei
- Felix Afena-Gyan
- Ibrahim Osman
- Prince Amoako
- Francis Amuzu
- Joseph Opoku
La convocatoria no incluye a figuras como Antoine Semenyo, Abdul Fatawu Issahaku, Kojo Peprah Oppong y Marvin Senaya. La ausencia que más llamó la atención fue la del delantero del Manchester City, uno de los principales referentes ofensivos del futbol ghanés, quien registra 18 goles y 6 asistencias esta temporada.
La selección africana quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Panamá y Croacia.
Después del encuentro ante la selección africana, México todavía enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena y a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca antes de debutar el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.