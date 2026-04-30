Los convocados de la Selección Mexicana de Panini: ¿Qué jugadores están en el álbum y no fueron llamados?

La lista oficial de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, se dará a conocer hasta el próximo 1 de junio, como lo establece la FIFA: [Fotografía. FIFA, Liga MX, Selección Mexicana, Liga MX]

¿Alguien me quiere intercambiar mis estampillas de Marcel Ruiz y de Charly Rodríguez por una del poderosísimo ‘Memote’ Martínez? Tras la publicación del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 de Panini, surgió la polémica por el listado de los 18 futbolistas de la Selección Mexicana incluidos.

Ahora, con el listado de Javier Aguirre de 12 convocados de la Liga MX que irán al Mundial, resaltó el grupo de jugadores que militan en el futbol mexicano, aparecen en el álbum, pero ya no tienen posibilidades de acudir a la justa mundialista.

La lista final de jugadores que representarán a México en el Mundial 2026 se dará a conocer hasta el próximo 1 de junio, ya con los futbolistas que militan en el extranjero, aunque Guillermo Ochoa ya dio ‘spoiler’ de que estará en su sexta Copa del Mundo.

¿Qué jugadores del álbum Panini sí aparecen en la lista de Aguirre?

En la lista de 18 jugadores de la Selección Mexicana que aparecen en el álbum oficial de Panini, nueve militan en la Liga MX. Sin embargo, de ese grupo sólo 4 formarían parte de la lista final.

Los otros cinco jugadores quedaron fuera, ya sea por lesiones que los dejaron sin posibilidad de ser convocados o por decisión técnica del ‘Vasco’ Aguirre.

Los jugadores que aparecen en el álbum, pero que no estarán en la próxima Copa del Mundo son:

Luis Ángel Malagón - América

Erick Sánchez - América

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Marcel Ruiz - Toluca

Diego Lainez - Tigres

Cabe destacar los casos del arquero de las ‘Águilas’, Luis Ángel Malagón, y del mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, quienes en un principio sí estaban considerados por el técnico nacional. Sin embargo, tras sufrir lesiones durante la Concachampions 2026, terminaron por quedar fuera de la justa mundialista.

Los jugadores que sí aparecen tanto en la convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre como en el álbum del Mundial son:

Israel Reyes - América

América Jesús Gallardo - Toluca

- Toluca Alexis Vega - Toluca

- Toluca Roberto Alvarado - Chivas

El resto de los convocados de la Liga MX que estarán en el Mundial de 2026 representando a México son:

Raúl ‘Tala’ Rangel - Guadalajara

- Guadalajara Carlos Acevedo - Santos Laguna

- Santos Laguna Luis Romo - Guadalajara

- Guadalajara Erik Lira - Cruz Azul

- Cruz Azul Brian Gutiérrez - Guadalajara

- Guadalajara Gilberto Mora - Tijuana

- Tijuana Guillermo Martínez - Pumas

- Pumas Armando González - Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara, que terminaron como sublíder del Clausura 2026, serán el equipo que más futbolistas aporte a la Selección Mexicana.

¿Cómo será la preparación de México rumbo al Mundial de 2026?

La lista definitiva de la Selección Mexicana deberá presentarse antes del 1 de junio de 2026, fecha límite establecida para registrar a los 26 jugadores que participarán en el torneo.

Antes de ese corte, el equipo disputará tres partidos de preparación. El primero será ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Después, el conjunto azteca enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl, en Pasadena, Estados Unidos, y cerrará su preparación contra Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca.

El partido inaugural de México en la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Ya en la lista final de la Selección Mexicana se espera que esté integrada con jugadores como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Johan Vásquez y César Montes, futbolistas que también forman parte del grupo que aparece en el álbum del Mundial 2026.