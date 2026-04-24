Selección Mexicana irá por TV abierta para amistosos y eliminatorios: Esto sabemos

Luego de que Netflix anunciara que firmó con Concacaf los derechos de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones para México, durante la última Asamblea de Dueños de la Liga MX se definió que los partidos de la Selección Mexicana seguirán transmitiéndose por TV abierta hacia los próximos 8 años.

Esta información no se hizo pública como sí otras decisiones tomadas, como el cambio de propietario del Atlas, el regreso del Atlante a la Liga MX o el nuevo modelo de gobierno en la Liga MX, separada de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué pasará con los derechos televisivos de la Selección Mexicana?

De acuerdo con un reporte de Fox Sports México, la FMF garantizó que la Selección Mexicana seguirá en TV abierta durante los próximos dos procesos mundialistas, con la intención de que el equipo nacional se mantenga accesible para la mayoría del público. Según la información, el acuerdo contempla múltiples competencias, especialmente amistosos y las eliminatorias mundialistas hacia 2030 y 2034.

Hace una semana y media, Netflix dio a conocer que contará con los derechos para las ediciones 2027 y 2029 de Copa Oro y Finales de la Liga de Naciones, torneos en un acuerdo que aplica únicamente para el territorio mexicano.

“Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix sin un costo adicional”, dijo en el comunicado oficial Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica en Netflix.

La Selección Mexicana chocó contra Bélgica en su último amistoso [Fotografía. EFE]

Fox Sports México reveló que el convenio también incluía torneos organizados por Concacaf pero no precisó cuáles.

ESPN reportó que tanto Televisa como TV Azteca seguirán siendo las transmisoras de la Selección Mexicana y que estaban en negociaciones con una televisora multiplataforma adicional. De acuerdo con una fuente del medio, habrían pagado alrededor de 300 millones de dólares.

Liga MX se separa de la FMF: ¿Qué cambios tendrá la competición?

En un comunicado, la FMF dio a conocer que contará con un nuevo modelo de gobierno corporativo, el cual estará conformado por cuatro comités: Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, y de Ética y Buen Gobierno.

De acuerdo con lo informado, esperan que esta medida permita fortalecer la transparencia en la Liga MX e incorporar mejores prácticas.

ESPN reportó que esta decisión también permitirá una separación jurídica de la FMF, en un proyecto que llevaba 14 años gestándose y mediante el cual la Liga MX se convertirá en una asociación civil.

Además, se dio a conocer que el nombre más avanzado para ocupar la presidencia de la Liga MX es ‘Fran’ Iturbide, quien es hoy director de operaciones del organismo.

En otros temas, se retiró la multa al último lugar de la tabla de cocientes al final de la temporada, debido a que también se eliminó el estímulo

que recibían los clubes de la Liga de Expansión. Asimismo, se reafirmó que el ascenso y descenso se reactivará una vez que existan cuatro equipos certificados en la división de plata del futbol mexicano.

También se informó que en el Apertura 2026 no se disputará el Play-In, como ocurrió en el vigente Clausura 2026, y que el torneo iniciará el 16 de julio, tres días antes de la final del Mundial 2026.